aespa・カリナ、テーマパークをお忍び訪問!?帽子を被っていても隠せない美貌とはしゃぐ姿が話題 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのカリナが、遊園地に姿を現した。帽子を深く被ったラフな格好であったが、突出した美しさは隠すことができなかった。

6月22日、aespaの公式SNSは「エバーランドに行ったとき」という言葉とともに、カリナが韓国・龍仁（ヨンイン）にあるテーマパーク、エバーランドを訪問した動画を投稿した。

【写真】カリナ、エバーランドで大はしゃぎ!?

動画のなかのカリナは、黒いベースボールキャップを深く被った状態で遊園地を訪れた。

顔のほとんどが隠れているにも関わらず、小さな顔とくっきりとした目鼻立ち、彼女ならではの雰囲気は、一瞬で目を引いた。

特に、赤色のタンクトップにグレーのカーディガンを羽織ったラフなスタイルは、飾らない自然な魅力を放っている。

カリナはサファリバスに乗り、動物たちを間近で観覧しながら、楽しい時間を過ごした。トラが近づくと、驚いた表情を浮かべたり、キリンやクマを見つめながら、明るい笑顔を見せたりした。

（写真＝aespa公式Instagram）カリナ

パンダワールドを訪問した場面も、注目を集めた。大人気の双子のパンダ、ルイバオとフイバオと対面した彼女は、手で口を覆いながら感激した様子を見せた。

アトラクションに乗る瞬間も公開された。目をぎゅっとつむって緊張した姿から、明るい笑顔とピースサインを作る姿まで、ステージ上の彼女とはまた異なる愛らしい魅力を披露した。

投稿を目にしたファンからは、「帽子を被っていても、カリナだと分かる」「顔を隠していても、美貌が見える」「遊園地もファッション誌みたいだ」といった反応を見せ、熱い関心を示した。

なお、カリナが所属するaespaは、来る6月28日にテレビ東京『テレ東音楽祭2026夏』に出演する予定だ。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

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