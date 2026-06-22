江野沢愛美、親友・前田希美の結婚式を祝福！ | RBB TODAY

モデルでタレントの江野沢愛美が21日、自身のX（旧Twitter）を更新。親友である前田希美の結婚式に出席したことを報告し、感動のメッセージを綴った。
江野沢は「希美プリンセス、りょうまくん本当におめでとう」と投稿。「ついにこの日が来たね子供だった私たちも晴れて2人とも人妻です感動です。」と、長年共に歩んできた親友の晴れ舞台に深い感慨を明かした。
投稿された写真には華やかなドレス姿の前田と江野沢が笑顔を見せる2ショットや、北村を交えた幸せあふれるスリーショットが収められており、この投稿にファンからは「エモすぎる」「流れ感じて泣きそうになる」「末長くお幸せに！」など、多くの祝福コメントが寄せられている。
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江野沢愛美、モーニングルーティン公開！『ドラ恋』撮影初日の朝の様子収録 | RBB TODAY
non-no専属モデルの江野沢愛美が30日、自身のYouTubeチャンネル「江野沢愛美のわたしらしいこと」でモーニングルーティンを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/10/01/182623.html続きを読む »