 江野沢愛美、親友・前田希美の結婚式を祝福！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

江野沢愛美、親友・前田希美の結婚式を祝福！

エンタメ ブログ
注目記事
江野沢愛美【写真：竹内みちまろ】
  • 江野沢愛美【写真：竹内みちまろ】

　モデルでタレントの江野沢愛美が21日、自身のX（旧Twitter）を更新。親友である前田希美の結婚式に出席したことを報告し、感動のメッセージを綴った。

​　江野沢は「希美プリンセス、りょうまくん本当におめでとう」と投稿。「ついにこの日が来たね子供だった私たちも晴れて2人とも人妻です感動です。」と、長年共に歩んできた親友の晴れ舞台に深い感慨を明かした。

　投稿された写真には華やかなドレス姿の前田と江野沢が笑顔を見せる2ショットや、北村を交えた幸せあふれるスリーショットが収められており、この投稿にファンからは「エモすぎる」「流れ感じて泣きそうになる」「末長くお幸せに！」など、多くの祝福コメントが寄せられている。

※江野沢愛美、親友・前田希美を祝福


[FEISEDY] パーティードレス ワンピース 結婚式 ドレス レース ロングドレス 袖あり 謝恩会 発表会 演奏会 B8013
￥2,448
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

[VOKLLIYU] 子供 ドレス キッズ ピアノ発表会 子ども ドレス バイオリン 演奏会 ロングドレス 女の子 蝶結び お姫様 上品 パーティー フォーマル ジュニア ドレス 結婚式 誕生日 (ホワイト 160)
￥6,990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

江野沢愛美、モーニングルーティン公開！『ドラ恋』撮影初日の朝の様子収録 | RBB TODAY
画像
non-no専属モデルの江野沢愛美が30日、自身のYouTubeチャンネル「江野沢愛美のわたしらしいこと」でモーニングルーティンを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/10/01/182623.html続きを読む »

江野沢愛美、私服ショットで美脚すらり「久しぶりにミニ履いた」 | RBB TODAY
画像
女優でモデルの江野沢愛美が25日、自身のインスタグラムを更新。膝上スカートの私服ショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/06/26/221221.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top