マヂラブ野田、紫フル装備のイコラブ参戦姿に爆笑 | RBB TODAY

​お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが21日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日に開催された人気アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の国立競技場公演を訪れたことを報告し、メンバーの野口衣織との2ショットなどを公開した。

​野田は「推しが最高でした！ #イコラブ国立」と興奮気味にポスト。投稿された写真では、野口のメンバーカラーである「紫」のTシャツやマント、マフラータオルを身に纏い、「野口衣織」と書かれたボードを持った完全武装のスタイルを披露。バックステージで笑顔を見せる野口の隣で嬉しそうにポーズをとる姿などが収められている。

さらに、この投稿に対してマヂカルラブリーのマネージャーのアカウントも反応。「完全に野口衣織のオタクでした」というコメントと共に、野口のうちわと紫のタオルを首に巻き、どこかやり切った表情を浮かべる野田のソロオフショットを投稿し、現場でのガチっぷりを明かした。

​普段のイメージとは一転した野田の純粋な“オタク姿”に、ファンからは「ガチオタしてくれてありがとう」、「衣織ちゃんをよろしくお願いします」といったイコラブファンからの激励コメントが集まっている。

#野田クリスタル「推しが最高でした！」