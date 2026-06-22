ビールや靴を投げられ“アジア人差別”まで…韓国ユーチューバー、W杯メキシコ戦の惨状を告白「本当に呆れた」 | RBB TODAY

ユーチューバーのヨンアルナムが、「2026 FIFAワールドカップ北中米大会」の韓国対メキシコ戦を観戦した際、一部の現地観客から人種差別や暴力行為の被害を受けたと明かした。

6月19日、YouTubeチャンネル「ヨンアルナムYAN」に一本の動画が公開された。

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動画の中でヨンアルナムは、メキシコで行われたワールドカップ・韓国対メキシコ戦を現地観戦するためスタジアムを訪れた。彼は試合観戦に先立ち、最低でも数百万ウォン（数十万円）、高いものでは2500万ウォン（約250万円）にまで高騰したチケットの転売価格に言及し、過熱する現地の雰囲気を伝えた。

（画像＝YouTube「ヨンアルナムYAN」）

その後、ヨンアルナム一行は、緑色のメキシコ代表ユニフォームを着た大勢の観客の中で、赤い韓国代表ユニフォームを身にまとい、韓国代表を応援した。しかし、試合が進むにつれて現地観客の応援は熱狂の域を超え、暴力的な迷惑行為へと変わっていったという。

一部のメキシコ人観客は、韓国応援席やVIP席に向けてビールカップや靴、帽子などを無差別に投げ込んだ。特に、2階席や3階席から飛んできたビールカップが韓国人観客の頭に当たる危険な場面もあった。

さらに試合終了後には、退場する観客が一斉に押し寄せたことで、将棋倒しの危険を感じるほどの大混乱が発生したという。

身体的な脅威だけでなく、言葉による暴力や人種差別も深刻だった。

ヨンアルナムは、「ここでは今、暴言や人種差別が飛び交っている」とし、「試合中ずっとメキシコ人観客が韓国人観客に向かって、アジア人を侮辱する表現『チノ（Chino）』という言葉を繰り返し叫んでいた」と説明した。

続けて、「あまりにも何度も『チノ』と呼ばれたので耳にこびりつくほどだったし、本当に呆れた」と語り、「これまでメキシコを兄弟の国だと思っていたので、こうした光景を見ることになり残念だ」と失望感を吐露した。

これに先立ち、6月11日にも、韓国対チェコ戦の会場で韓国人女性インフルエンサーに向かって目を引き上げる差別的なジェスチャーをしたメキシコの地域団体の会長が批判を浴び、辞任する出来事があった。

相次ぐ差別的な行為に対し、韓国のネットユーザーからも「応援の熱気と暴力はまったく別の問題だ」「スポーツマンシップに反する言動だ」など、厳しい批判の声が上がっている。

ヨンアルナムは、試合結果やホームアドバンテージ以前に、安全な観戦環境と成熟した応援文化が根付くことを願うとし、韓国代表の予選第3戦での健闘と次ラウンド進出を祈るメッセージで動画を締めくくった。

なお、ヨンアルナムは旅行・文化系コンテンツを扱うユーチューバーで、現在チャンネル登録者数121万人を保有している。

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