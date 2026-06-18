Audible 最新人気作品ランキング！本屋大賞や直木賞の話題作がランクイン！ | RBB TODAY

音声コンテンツ制作・配信サービス「Amazon オーディブル」（Audible）は、2026年の最新人気作品ランキングを発表した。

オーディオブック部門で1位を獲得したのは、「2026年本屋大賞」を受賞した朝井リョウの『イン・ザ・メガチャーチ』。2位は成瀬シリーズ第三作となる宮島未奈の『成瀬は都を駆け抜ける』、3位は『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』となった。

【2026年最新人気作品ランキング（集計期間：1月1日～5月11日）】

1位 イン・ザ・メガチャーチ

2位 成瀬は都を駆け抜ける

3位 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え

4位 52ヘルツのクジラたち

5位 殺し屋の営業術

6位 月収

7位 暁星

8位 BUTTER

9位 エピクロスの処方箋

10位 幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教えII

1位の『イン・ザ・メガチャーチ』はもちろん、5位『殺し屋の営業術』、7位『暁星』、9位『エピクロスの処方箋』、12位の『熟柿』、13位『ありか』と本屋大賞の候補作がランクインしており、賞への注目の高さがうかがえる。『暁星』はAudible オリジナルの「オーディオファースト作品」として初めて本屋大賞にノミネートされた作品でもある。本屋大賞だけでなく、2025 年の英国推理作家協会賞（ダガー賞）のファイナリストに選ばれた『BUTTER』、『このミステリーがすごい！』大賞受賞作である『さよならドビュッシー』『一次元の挿し木』など、文芸賞の関連作品が続々ランクインした。

Amazon オーディブルには6月の新作として、2026 年本屋大賞ノミネート作である伊坂幸太郎の『さよならジャバウォック』、町田そのこの『宙ごはん』や、 『このミステリーがすごい！』大賞受賞作である白川尚史の『ファラオの密室』が登場。俵万智、檜原洋平によるエッセイや投資、チームワークなどが学べる実用書など多彩なラインナップが追加される。雨の日が多くなり、自宅で過ごす時間が増えるこれからの時期、Audibleで新しい本と出会ってみる白川尚史のはいかがだろうか。