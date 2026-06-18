コメダ珈琲店、24日より「カリー祭り」開催！新作カリーナンドッグやアサイーミックスラッシーが登場 | RBB TODAY

コメダ珈琲店は、24日より季節限定企画「カリー祭り」を開催する。昨年好評だった同企画に、今年は新作2品を加えた全6種のラインアップを展開する。

新作として登場する「カリーナンドッグ」は、手伸ばしナンに千切りキャベツ、ソーセージ、特製カリーソース、とろけるチーズをのせて焼き上げた一品。特製カリーソースのコクとチーズのまろやかさが楽しめる、食べ応えのあるメニューとなっている。価格は710円～770円。

同じく新作の「アサイーミックスラッシー」は、ヨーグルト風味のラッシーに、アサイーとブルーベリーの酸味、バナナの風味を合わせたフルーティーなドリンク。価格は670円～910円。

再販メニューとしては、昨年好評だった「タンドリーチキンホットサンド」が登場。ホットでスパイシーな味わいが特徴で、価格は1,270円～1,330円。また、とろけるチーズと特製カリーソースを手伸ばしナンに絡めて味わう「チーズカリーとナン」も再登場する。価格は750円～810円で、追加チーズカリーソースは320円、追加ナンは250円。

さらに、カリー商品と相性のよい「ラッシー」も620円～860円で販売。定番人気メニューの「カツカリーパン」も950円～1,040円でラインアップに加わる。

販売は2026年7月中旬までの予定。価格は店舗により異なる。「カリーナンドッグ」「タンドリーチキンホットサンド」「チーズカリーとナン」「ラッシー」「アサイーミックスラッシー」「カツカリーパン」はテイクアウトにも対応する。