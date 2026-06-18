マクドナルド、ポテトM・Lサイズが特別価格250円に！22日から12日間限定「トクニナルド」開催 | RBB TODAY

日本マクドナルドは、6月22日から7月3日までの12日間限定で、「マックフライポテト」のMサイズ・Lサイズを特別価格で販売する「トクニナルド」キャンペーン第4弾を全国のマクドナルド店舗にて実施する。

同キャンペーンでは、人気サイドメニュー「マックフライポテト」のMサイズとLサイズを、通常価格より最大150円おトクな特別価格で提供。「マックフライポテト Mサイズ」250円（税込）、「マックフライポテト Lサイズ」250円（税込）で販売される。通常価格はMサイズ350円（税込）～、Lサイズ400円（税込）～。対象は単品購入の場合に限られる。

「マックフライポテト」は、じゃがいもを丸ごとカットし、外はカリッと、中はホクホクとした食感が特徴。ハンバーガーやドリンクとの組み合わせはもちろん、マックシェイクと合わせて甘じょっぱい味わいを楽しむ食べ方も提案されている。

また、6月17日から販売中の「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」と組み合わせることも可能。ガーリックの風味とビーフのうまみが楽しめる味わいで、スポーツ観戦やおうち時間のお供にもぴったりなキャンペーンとなっている。

販売時間は午前10時30分から閉店まで。24時間営業店舗では翌午前4時59分まで販売される。販売エリアは全国の日本マクドナルド店舗だが、一部店舗およびデリバリーは対象外となる。