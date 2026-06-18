LiLiCo、番組の顔写真にクレーム「どの番組でも私だけデカくなる」 | RBB TODAY

タレントのLiLiCoが、18日放送の『上田と女が吠える夜 ジメジメもイライラも吹っ飛ばせ！初夏の愚痴祭り』に出演し、番組で使用される自身の顔写真についての不満を明かした。

「どの番組でも私だけデカくなる」とクレームを口にし、スタジオの笑いを誘ったLiLiCo。止まらない愚痴トークを繰り広げる中で、「なぜか私だけ顔のサイズ感が違う」と納得のいかない思いをぶっちゃけ、番組タイトル通り、ジメジメとした気分も吹き飛ばす“愚痴祭り”ならではの軽快なトークで存在感を放っていた。

そんな状況にMC上田晋也は「言っとくわ」と冗談交じりにスタッフへ注意を払い、スタジオでは笑いが巻き起こった。



