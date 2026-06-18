LiLiCo、番組の顔写真にクレーム「どの番組でも私だけデカくなる」 | RBB TODAY

タレントのLiLiCoが、18日放送の『上田と女が吠える夜 ジメジメもイライラも吹っ飛ばせ！初夏の愚痴祭り』に出演し、番組で使用される自身の顔写真についての不満を明かした。
「どの番組でも私だけデカくなる」とクレームを口にし、スタジオの笑いを誘ったLiLiCo。止まらない愚痴トークを繰り広げる中で、「なぜか私だけ顔のサイズ感が違う」と納得のいかない思いをぶっちゃけ、番組タイトル通り、ジメジメとした気分も吹き飛ばす“愚痴祭り”ならではの軽快なトークで存在感を放っていた。
そんな状況にMC上田晋也は「言っとくわ」と冗談交じりにスタッフへ注意を払い、スタジオでは笑いが巻き起こった。
LiLiCo、永住権の獲得を報告「永住者という文字が目に入って泣いてしまった」 | RBB TODAY
タレントのLiLiCoが日本の永住権を獲得したことをブログで報告した。来日38年でようやく叶った願いで、書類作成など自分で手続きを進めた。在留カードに「永住者」と記された際、これまでの人生が蘇り涙したという。
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