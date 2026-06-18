柏木由紀、AKB48卒業を決心した!?思い出の地・ららぽーと豊洲で新曲発売イベント開催︕ | RBB TODAY

柏木由紀が17日、新曲「シアワセ記念日」の発売記念リリースイベントを「アーバンドック ららぽーと豊洲」シーサイドデッキ メインステージにて開催した。

2024年にAKB48を卒業後も、アイドルとしてのライブ出演やソロコンサートの開催、映画主題歌「Iʼm not alone」の配信リリースなど音楽活動も継続している柏木。

この日発売となったシングルCD「シアワセ記念日」は、表題曲「シアワセ記念日」に、柏木本人作詞のカップリング曲「君は僕の Shining Star」を加えた作品で、柏木にとって5年3月ぶりのCD作品リリースとなる。

イベントでは「ゆきりんこと、柏木由紀です！今日は楽しんでいきましょう！」という元気な挨拶とともに幕を開け、AKB48「ポニーテールとシュシュ」でオープニングを飾った。

MCでは、自身を「ららぽーと大好き人間」と語る柏木は、ららぽーと豊洲にまつわる印象的なエピソードを披露。柏木は「私はよく1人だったり、母と来たりしています。AKB48を2年前に卒業したんですけど、卒業する直前に、ららぽーと豊洲に1人でかき氷を食べに来まして、幸せそうな家族に囲まれて、1人30代の私がかき氷を食べている私って『このままで本当にいいのか？』とある意味卒業を決意した場所でもある」と明かし、思い出深い場所でイベントが開催できたことへの喜びも表現。「ららぽーと豊洲でリリースイベントを開催できて本当に嬉しいです︕」と、いつも来てくれるファンや買い物客を含む幅広い観客に感謝を述べた。

今週末は大阪・もりのみやキューズモール BASE にてリリースイベントを開催予定だ。