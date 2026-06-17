LE SSERAFIM、米「Billboard 200」に3週連続チャートイン！世界的人気の高さを証明 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、アメリカの音楽専門メディアBillboardのメインチャートに3週連続でランクインし、グローバルな人気を証明した。

6月16日に発表されたBillboard最新チャート（6月20日付）によると、LE SSERAFIMの2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1が、メインアルバムチャート「Billboard 200」で177位を記録。同チャートに3週連続でランクインし、安定した人気を見せている。

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さらに、「World Albums」で3位、「Top Album Sales」で18位にランクインするなど、複数のチャートで好成績を収めた。

タイトル曲『BOOMPALA』もロングヒットを続けている。同曲は、世界中のストリーミングとデジタルダウンロードの実績をもとに集計される「Billboard Global 200」と「Billboard Global Excl. U.S.」で、それぞれ176位、108位を記録した。

また、『BOOMPALA』は、世界中のYouTubeユーザーのデータをもとに集計されるYouTube Music「世界で人気の曲トップ100」（集計期間：6月5日～11日）で15位にランクイン。1週間で1769万9728回再生を記録し、前週から6ランク順位を上げるなど、人気の高まりを示した。

（P）＆（C） SOURCE MUSIC

LE SSERAFIMのグローバルな影響力は、音楽ストリーミングサービスSpotifyでも確認できる。LE SSERAFIMは、「デイリートップアーティスト グローバル」（6月15日付）で102位にランクイン。同日付チャートにおいて、K-POPガールズグループの中で最高順位を記録し、世界的な注目度の高さを証明した。

LE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界23都市・32公演を巡る2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」を開催する。

特に韓国・仁川のインスパイアアリーナで開催される公演は、2日間とも全席完売を記録した。

また、LE SSERAFIMは日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」への初出演も決定。大阪（8月14日）と東京（8月16日）の両公演で、メインステージに立つ予定だ。

世界中で存在感を高め続けるLE SSERAFIMの今後の活動に、大きな期待が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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