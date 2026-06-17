BTS・JINの“実兄”がユーチューブに顔出し出演！「激似ビジュアル」に注目集まる | RBB TODAY

BTS・JINの実兄がユーチューブに登場し、注目を集めている。

6月16日、タレントのチョン・ジュナのYouTubeチャンネル「チョン・ジュナハハハ」には、「チョン・ジュナだからこそ集められた“ジュナツアー”メンバーたちと、暑さを吹き飛ばす加平の涼スポット1泊2日コース」と題した動画が公開された。

【画像】笑顔がそっくり？JINの実兄

この日、チョン・ジュナは「ジュナツアー シーズン5」のゲストたちとともに、1泊2日の加平（カピョン）旅行へ出発した。

チョン・ジュナは「今日はお集まりいただきありがとうございます。ジュナツアー シーズン5です。最初に訪れるマッコリ醸造所は、私が数あるマッコリの中でも一番好きな場所です。まだあまり知られていませんが、以前からぜひ行ってみたかった醸造所です」と紹介し、「それでは、一人ずつメンバーを紹介します」と挨拶した。

（画像＝「チョン・ジュナハハハ」）チョン・ジュナ

今回のツアーには、韓国伝統酒ソムリエのチョン・ジナ博士をはじめ、歌手のチョンギゴ、シェフのミョン・ヒョンジ、元Baby V.O.Xのイ・ヒジンとシム・ウンジン、ダンサーのJBLACKとMarii、アナウンサーのチン・セミン、お笑い芸人のキム・ドンハ、元バスケットボール選手でタレントのハ・スンジン、ユーチューバーのチャムPD、俳優のソン・ジヌら、多彩な分野で活躍するメンバーが集結した。

なかでも注目を集めたのは、BTS・JINの実兄であるキム・ソクジュンさんの参加だった。

（画像＝「チョン・ジュナハハハ」）キム・ソクジュンさん

チョン・ジュナが「弟がBTS・JINのキム・ソクジュンさんです」と紹介すると、歓声が上がり、キム・ソクジュンさんは照れくさそうな笑顔を見せた。ストライプシャツにキャップを合わせたキム・ソクジュンさんは、すらりとした高身長に加え、弟のJINを思わせる優しい笑顔で視線を集めた。

醸造所では自ら麹をこね、「楽しいですか？」というチョン・ジナ博士の質問に、「すごく楽しいです」「本当に楽しいですね」とややぎこちなく答えて笑いを誘った。また、グランピング場では黙々と肉を焼く姿も見せた。

（画像＝「チョン・ジュナハハハ」）キム・ソクジュンさん

BTS・JINの実兄という“特別ゲスト”の登場に、動画を見たネットユーザーたちもチョン・ジュナの幅広い人脈に驚きを見せた。

JINは以前、実兄の結婚式で自ら司会を務めるなど、兄弟の深い絆を見せたことがある。BTSファンにもよく知られた存在だけに、今回のユーチューブ出演と意外な交流に驚きの声が上がっている。

なお、キム・ソクジュンさんは現在レストランを経営していることで知られている。

（記事提供＝OSEN）

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

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