婚約者の病院で死亡事件…“結婚延期”状態のK-POPアイドル、3年ぶり女優復帰の心境「勇気を出した」 | RBB TODAY

ガールズグループEXID出身のハニが、ドラマ復帰を前に心境を語った。

6月16日、YouTubeチャンネル「KBS Drama」には、「ハ・ソクジン×アン・ヒヨンのファミリーレシピドラマ『愛が来る』が皆さんのもとへ」というタイトルの動画が公開された。

【写真】ハニ、圧巻のスイムウェア姿

動画には、ドラマ『愛が来る』（原題）の台本読み合わせ現場の様子や出演者たちのインタビューが収められていた。

今作で約3年ぶりに女優復帰を果たすハニは、「本当にさまざまな人物が登場する作品です。それぞれ性格も異なるのでぶつかることも多いですが、お互いが支えとなり、癒やしを与え合う温かい物語です」と紹介した。

『愛が来る』でハン・ギュリム役を演じるハニは、キャラクターへの愛情ものぞかせた。「感心するほど強くて、愛情深い人物です。見ているだけで慰められ、応援したくなる魅力があります。物語が進むにつれてギュリムは成長していきますが、その成長の過程や方向性にとても共感しました」と語った。

（画像＝「KBS Drama」）ハニ

続けて、「そんなギュリムのためなら本当にベストを尽くせると思いましたし、その気持ちが私に勇気を与えてくれました」と、復帰を決意した理由を明かした。

また、「ギュリムと私には似ている部分も多いですが、異なる部分もたくさんあります。そのギャップを埋められるよう努力しています。作中では本当に多くの出来事が起こりますが、それらをギュリムがどう受け止めるのか、そしてさまざまな人々が彼女にとってどんな意味を持つのかを考えながら演じています」と語り、作品への期待を呼びかけた。

台本読み合わせで共演者たちと初めて顔を合わせた感想については、「想像の中にしかいなかった人物たちが目の前にいるのが本当に不思議でした。うれしかったですし、とても興味深くて、本当に楽しかったです」と振り返った。

（画像＝「KBS Drama」）ハニ

さらに、「『愛が来る』最大の魅力は温かさだと思います。ドラマを見ながら、たくさん笑ったり泣いたりして、心が温かくなっていただけたらうれしいです」と付け加えた。

なお、ハニは結婚を約束していた精神科専門医ヤン・ジェウンの病院で患者死亡事故が発生したことを受け、活動を事実上中断していた。そのため、『愛が来る』は2023年公開のドラマ『愛だと言って』以来、約3年ぶりの演技復帰作となる。

（記事提供＝OSEN）

◇ハニ プロフィール

1992年5月1日生。2011年にEXIDの一員としてデビュー。『UP&DOWN』『Ah Yeah』『DDD』などの曲で愛された。ドラマ『XX』から女優としても活動。2022年6月29日に10歳上の精神医学科医でタレントのヤン・ジェウンとの熱愛を認め、2024年6月1日には同年9月に結婚すると発表。しかし、2024年にヤン氏の病院で患者死亡事故発生により、結婚は無期限延期となっている。

■【写真】ハニ、ボリューミーな肉体

■【写真】自分は結婚できず…他人の結婚式で泣くハニ

■【写真】ハニのお相手、ヤン・ジェウンとは？