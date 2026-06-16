“チェ・ジウの姑”役の怪演が話題に…韓国ベテラン女優が敗血症でこの世を去って9年、夫も前年に死去 | RBB TODAY

女優のユン・ソジョンさんがこの世を去って9年が経った。

ユン・ソジョンさんは2017年6月16日、72歳でこの世を去った。

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当時、風邪が悪化して肺炎で入院していたところ、突然の敗血症を併発し、帰らぬ人となった。

同年6月20日には、ソウルの劇場街・大学路（テハンノ）にあるマロニエ公園で、多くの俳優仲間や演劇関係者らが集い、最後の別れを告げる演劇人葬の告別式が執り行われた。弔辞は女優キル・ヘヨンが読み上げ、親友のソン・スクが追悼の言葉を述べたほか、ミョン・ゲナム、ユン・ソクファ、シン・ウジョン、シン・ソユルらも参列した。

ユン・ソジョンさんは1961年に舞台女優としてデビューし、翌年には韓国TBSの第1期公開タレントとしてテレビにも活動の場を広げた。その後、ドラマ『別れ、そして愛』『仕事と愛』『ルル姫』『私の娘コンニム』『清潭洞〈チョンダムドン〉アリス』『結婚の女神』『嵐の女』などに出演し、幅広い役柄を演じてきた。

（写真提供＝OSEN）ユン・ソジョンさん

豊かなフィルモグラフィーの中でも、1997年の映画『オルガミ～罠』での演技は、とりわけ強烈な印象を残した。本作で彼女は、チェ・ジウ演じるスジンの姑・ジンスクを怪演。息子に執着する演技は、現在でも語り草となっているほどだ。

演技への情熱が人一倍強かったユン・ソジョンさんは、第16回・第19回東亜演劇賞、第31回百想芸術大賞・人気賞、第38回大鐘賞映画祭・助演女優賞、第17回イ・ヘラン演劇賞、第3回大韓民国演劇大賞・演技賞など、数々の栄誉に輝いた。

なお、ユン・ソジョンさんの夫で俳優だったオ・ヒョンギョンさんも、彼女の死から6年後の昨年3月1日、静かにこの世を去った。

（記事提供＝OSEN）

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