吉岡里帆、お笑い芸人・永野との意外なつながり明かす | RBB TODAY

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吉岡里帆、お笑い芸人・永野との意外なつながり明かす

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吉岡里帆、お笑い芸人・永野との意外なつながり明かす
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　お笑い芸人・永野の初監督作品『MAD MASK』に関する情報が明らかになった。

　吉岡里帆がナビゲーターを務めるJ-WAVE（81.3FM）の番組『UR LIFESTYLE COLLEGE』（毎週日曜18:00～18:54）の6月21日放送回に、永野がゲスト出演する。

　番組冒頭では、吉岡がデビュー間もない頃に永野からかけられた言葉を振り返る。当時、慣れない現場で緊張していた吉岡に、永野が何気なくかけた言葉が、今も吉岡の中で大切な支えになっていると明かす。

　トークの中心となるのは、永野の初監督作『MAD MASK』。同作はブラジルで開催された世界的ジャンル映画祭「Fantaspoa」にて、ミッドナイト部門最優秀作品賞を受賞した。永野は、インディーズ作品として限られた環境の中で制作された同作が海外で評価されたことへの驚きや、出演・音楽を担当した金子ノブアキとの受賞をめぐるエピソードを振り返る。

　同作を鑑賞した吉岡は、永野ならではの表現や映像、音楽、キャスティングに強く惹き込まれたと語る。番組では、90年代カルチャーや音楽への愛、作品づくりに込めたこだわり、個性豊かな出演者・スタッフとの制作秘話など、創作の背景にも迫る。

　さらに永野は、今後の映画制作についても言及。初監督作を経て、次にどのような表現へ向かおうとしているのか、その構想の一端を語る。

▼radikoで聴く
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260621180000

■番組概要
放送局：J-WAVE（81.3FM）
番組名：UR LIFESTYLE COLLEGE
放送日時：2026年6月21日（日）18:00～18:54
ナビゲーター：吉岡里帆
ゲスト：永野


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