Hearts2Hearts、東京ドームのナイター前にミニライブ実施 | RBB TODAY

K-POPガールズグループ・Hearts2Heartsが、8月18日に東京ドームで開催されるオリックス・バファローズ戦『SAISON presents スペシャルナイター』への出演が決まった。

同グループは試合開始（18時）に先立ち、17時30分頃からグラウンドでミニライブを披露する予定だ。

Hearts2Heartsは、ジウ、カルメン、ユハ、ステラ、ジューン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された多人数ガールズグループ。

2025年デビューアーティストの中で最多となる新人賞9冠を達成。「The Chase」「STYLE」「RUDE!」の3曲がSpotify累計再生回数1億回を突破し、2025年デビューのK-POPガールズグループとして初の記録を打ち立てた。

特に「RUDE!」は各種グローバルチャート1位、音楽番組5冠、自身初となるミュージックビデオ再生回数1億回突破を記録。中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックではK-POP週間チャートで通算7週1位を獲得し、トレンドピークチャートの2026年第1四半期ベストK-POPシングルにも選出されるなど、世界的な人気を集めている。

イベントの詳細は後日、特設サイトにて発表される予定だ。