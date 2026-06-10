日本公演も決定！俳優ビョン・ウソク、アジアファンミーティングツアー開催　“特別な招待状”も公開 | RBB TODAY

俳優のビョン・ウソクが、アジアファンミーティングツアーの招待状を公開した。

ビョン・ウソクは6月9日、自身のSNSに「The Secret Library ご案内」と題した文章を投稿し、「2026 BYEON WOOSEOK ASIA FANMEETING TOUR」のスタートを知らせた。

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公開されたイメージの中でビョン・ウソクは、図書館を背景に落ち着いた知的な雰囲気を漂わせ、ツアーへの期待を高めた。

彼は招待状を通じて、「あなたがこの図書館で借りた記憶を、長い間大切に保管してくださっていることを確認しました」と伝え、「互いを見つめながら同じ時間を過ごしてきた私たちの思いで紡がれた記憶を、もう一度取り出して読み返し、新たな物語を書き綴りたいと思います」と、ファンへの深い愛情を表現した。

（画像＝VAROエンターテインメント）

所属事務所VAROエンターテインメントが発表したツアースケジュールによると、ビョン・ウソクは7月4日のソウル公演を皮切りに、バンコク、横浜、シンガポール、台北、マニラ、ジャカルタ、香港などアジア主要都市を巡り、現地ファンと交流する予定だ。

2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューしたビョン・ウソクは、2024年放送の『ソンジェ背負って走れ』で大ブレイクを果たした。その後、『21世紀の大君夫人』で安定した演技力を披露し、俳優としての存在感をさらに高めている。

（画像＝VAROエンターテインメント）

また、次回作としてNetflixシリーズ『俺だけレベルアップな件』（原題）への出演も決定しており、精力的な活動を続けている。

最近ではNetflixバラエティ『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』にも出演し、多彩な魅力を発揮している。

◇ビョン・ウソク プロフィール

1991年10月31日生まれ。身長189cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン～恋する仲人～』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。5歳上の姉も元モデルとして活躍。ボーイズグループRIIZEのファンで推しはアントンと公言しており、2SHOTを自身のインスタグラムで公開して話題になったことも。

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