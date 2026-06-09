藤田ニコル、ベビーカーデビューを報告　産後の近況に「にこるんママでも可愛い」の声 | RBB TODAY

モデルでタレントの藤田ニコルが7日、自身のInstagramを更新。

子供との生活が1ヵ月を迎えたことを報告するとともに、ベビーカーデビューの様子や久しぶりに私服姿を公開。ファンからは温かいコメントが寄せられている。

藤田は、「無事に娘との生活も1カ月を迎え、お宮参りも終えることができました」と近況を報告。「ベビーカーデビューもしたよ」とつづり、ベビーカーを押しながら散歩を楽しむ様子を公開した。また、「外の空気とか匂いとか音とか沢山知ってもらいたいからおでかけも楽しいです」と、娘との新たな日常についてもコメント。生後1か月を迎え、少しずつ親子での外出を楽しんでいる様子。

さらに、「久しぶりにマタニティデニム以外のデニム履いた」と明かし、妊娠中から制作に携わっていたコラボデニムを着用した私服姿も披露。「やっと履けて嬉しい」と喜びをつづった。

この投稿にファンからは、「にこるんママでも可愛い」「すっかり素敵なママさんになったね」など、母となっても変わらない魅力を称賛する声が続々。また、「子育て頑張って」「たくさん助けてもらってね」といった、育児を気遣う温かなコメントも多く寄せられ、反響を集めている。

※ベビーカーを押す写真が掲載されている藤田ニコルの投稿



