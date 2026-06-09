MEOVV・アンナ&CUTIE STREET・増田彩乃の共演に反響続々！「最推し同士が…」「国宝級ビジュ」 | RBB TODAY

ガールズグループMEOVVのアンナと、CUTIE STREETの増田彩乃によるチャレンジ動画が大きな反響を集めている。

6月7日、MEOVVの公式インスタグラムを通じて、アンナと増田彩乃のダンスチャレンジ動画が公開された。

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2人はMEOVVの新曲『DDI RO RI』に合わせて息の合ったダンスを披露。キレのある振り付けとキュートな表情でファンを魅了した。

投稿を見たファンからは、「激アツ」「最高の組み合わせ」「国宝級ビジュ」「最推し同士が…」などのコメントが寄せられている。

（画像＝MEOVV公式Instagramキャプチャ）アンナ、増田彩乃

なお、MEOVVとCUTIE STREETは、6月5日に放送された韓国の音楽番組『ミュージックバンク』（KBS）に出演し、それぞれステージを披露した。

◇MEOVV プロフィール

BIGBANG、2NE1、BLACKPINKなど、YGエンターテインメントの主要アーティストの音楽をプロデュースしたTEDDYがメンバーの選抜から制作まで手掛けたガールズグループ。韓国系アメリカ人のガウォンとエラ、韓国人のスインとナリン、日本人のアンナの5人で構成された。グループ名は「My Eyes Open VVide」の頭文字に由来し、「ミヤオ」という猫の鳴き声を連想させる意味も込められている。2024年9月6日、1stシングル『MEOW』でデビュー。

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