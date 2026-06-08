アイドルも「大声で罵りながら見た」！今話題の問題作で“モンペ”を演じた韓国女優 | RBB TODAY

ドラマ『鉄槌教師』の女優パク・ジヨンの鳥肌の立つ熱演に、ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、ヒチョルが怒りを爆発させた。

去る6月7日、パク・ジヨンは自身のSNSに「5話にウジンの母親役として参加した。意味のある物語を扱っている作品であるため、より慎重に臨んだ。たくさんの関心をお願いする」という文章とともに、数枚の写真を投稿した。

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パク・ジヨンは、崩壊した教育現場を正す物語を描いた作品『鉄槌教師』第5話において、我が子を過剰に保護する“モンスターペアレント”「ウジンママ」役で出演した。

彼女は学校の教師を相手に悪質なクレームを浴びせ、根拠のない児童虐待で通報を乱発する強烈な悪役を完璧に消化し、視聴者を怒らせた。

（写真＝パク・ジヨンInstagram）

この投稿に見たヒチョルは、「ああ、ここでも罵るところだった…大声で罵りながらしっかり見た」というコメントを残して、注目を集めた。

パク・ジヨンのリアルな演技に完全に没入し、現実と演技の区別がつかないほどに怒ったことをウィットたっぷりに表現したのだ。

（写真提供＝OSEN）ヒチョル

これに対し、パク・ジヨンと共演した女優ソン・シアンもやはり「愛している」というコメントを加え、微笑ましい雰囲気を醸し出した。

なお、『鉄槌教師』は一線を越えた生徒・教師・保護者によって崩壊した教育現場を守るために創設された教権保護局の活躍を描くNetflixドラマだ。

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。

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