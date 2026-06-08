「立ってるだけで絵になる…」IVE・ウォニョン、東京に降臨！隠しきれない“スターオーラ”で魅了 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、東京の街に出没した。

ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ウォニョン、東京に降臨！隠しきれない“スターオーラ”

公開された写真には、東京・六本木の街を歩くウォニョンの姿が収められている。雨が降る中、傘を手にたたずむ姿はまるで映画のワンシーンのようだ。レザージャケットにスカートを合わせたシンプルなコーディネートながら、抜群のスタイルと隠しきれないオーラで存在感を放った。

投稿を見たファンからは「本当に美しい」「立ってるだけで絵になる…」「スタイルがやばい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウォニョンInstagram）

なお、ウォニョンが所属するIVEは、5月27日に日本4thミニアルバム『LUCID DREAM』をリリースした。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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