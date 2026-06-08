ギネスにも登録された韓国の“国民的MC”ソン・ヘさん、4周忌…今なお語り継がれる功績 | RBB TODAY

韓国の“国民的MC”として愛された故ソン・ヘさんがこの世を去ってから、4年の月日が流れた。

ソン・ヘさんは2022年6月8日、ソウル・江南（カンナム）区道谷洞（トドクドン）の自宅で亡くなった。享年95歳。

【写真】“最高齢MC”ソン・ヘさん、この世を去る

当時、遺族は「故人が自宅の浴室付近で倒れている状態で発見され、死因は心筋梗塞だった」と明らかにした。祭壇はソウル大学病院の葬儀場に設けられ、葬儀は大韓民国放送コメディアン協会葬として厳粛に執り行われた。ユ・ジェソク、カン・ホドン、チェ・ヤンラクら放送界の後輩をはじめ、多くの芸能人仲間が弔問に訪れ、故人との最後の別れを惜しんだ。

（写真提供＝OSEN）ソン・ヘさん

ソン・ヘさんは1988年5月からKBS 1TV『全国歌自慢』の番組MCを務め、2022年まで約34年間にわたり番組を進行した。

毎週日曜日、「全国～歌自慢～」の掛け声とともに韓国各地を訪れ、気さくな司会進行と機転の利いたトークで世代を超えて愛された。出演者を主役として引き立てる進行スタイルは、ソン・ヘさんならではの魅力だった。

また、ソン・ヘさんは韓国放送史上最長寿の番組司会者として記録され、「最高齢TV音楽コンテスト番組司会者」としてギネス世界記録にも登録された。韓国放送界を象徴する存在として今も語り継がれている。

生前には韓国芸能芸術賞特別功労賞、KBS芸能大賞功労賞、百想芸術大賞功労賞など数々の賞を受賞。逝去後には、韓国大衆文化芸術の発展に貢献した功績が認められ、金冠文化勲章が追叙された。

さらに、2023年には放送通信委員会の放送大賞功労賞も受賞し、その功績が改めて評価された。今もなお“国民的MC”として、多くの人々の記憶に残り続けている。

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