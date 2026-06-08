キム・スヒョン、約1年ぶりの活動再開へ　7月に海外ブランドの広告撮影に臨む | RBB TODAY

俳優キム・スヒョンが約1年ぶりに表舞台へ戻る。

6月8日、キム・スヒョンの所属事務所関係者は、キム・スヒョンが7月14日にフィリピンのファッションブランドの広告撮影に臨むと明らかにした。

【写真】キム・スヒョン、笑顔でイベント参加

今回のスケジュールは、昨年3月にキム・スヒョンが故キム・セロンさんをめぐる様々な疑惑に巻き込まれて以降、約1年ぶりとなる公式活動だ。

当時、キム・スヒョンはキム・セロンさんが15歳だった2015年から6年間交際していたという疑惑や、返済を督促したという疑惑など、様々な疑惑を受けた。キム・スヒョンは記者会見を開き、故人が成人した後に交際していたと反論した。

その後、故人の遺族とYouTubeチャンネル「カロセロ研究所」運営者のキム・セウィ代表を名誉毀損罪で告訴し、120億ウォン（約12億円）相当の損害賠償請求訴訟も提起した。

これを受け、キム・スヒョンが広告モデルとして活動していた一部ブランドはキム・スヒョンとの契約解除を発表。当初、昨年公開予定だったディズニープラスのドラマ『ノックオフ』は、公開が無期限延期された。

しかし状況は変わった。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

現在、キム・セウィは、AI技術を活用してキム・セロンさんの音声や、キム・スヒョンと交わしたとするカカオトークの会話内容を捏造し、これを自身のYouTubeチャンネルや記者会見で証拠資料として提示した疑いを持たれている。

キム・スヒョンの所属事務所ゴールドメダリストは6月5日、キム・セウィが拘束送致されたことを伝え、「事件の直接の当事者ではないにもかかわらず、法が定めた手続きを待ちながら、長い時間、声を上げてくださった方々に深く感謝する」と明らかにした。

続けて、「見えないところで、ただ証拠と事実に基づいて捜査を進め、真実を明らかにしてくれた捜査機関、そして被疑者の身柄について公正かつ厳正な判断を下してくれた司法機関にも感謝する」と付け加えた。

久しぶりの活動再開を知らせたキム・スヒョンが、このまま完全復帰へ進むことになるのか、注目が集まっている。

◇キム・スヒョン プロフィール

1988年2月16日生まれ。2011年に放送されたペ・ヨンジュン企画のドラマ『ドリームハイ』（KBS）で一躍人気を集めた。日本でも大ヒットしたドラマ『星から来たあなた』で演技力が高く評価され、アジア各国で不動の人気を誇る。また、主演を務めた2024年の『涙の女王』が世界的なヒットとなり、韓流スターとしての地位を盤石にした。内向的な性格を心配した母親から演劇を勧められたことをきっかけに、俳優を志すようになった。

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