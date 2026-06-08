北中米W杯前に第一子誕生！FC東京キム・スンギュが伝えた妻と娘への“感謝”「良い結果をプレゼントしたい」【一問一答】 | RBB TODAY

サッカー韓国代表キャプテンのFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）とともに4度目のワールドカップに臨むGKキム・スンギュ（FC東京）が、決戦の地で意気込みを語った。

キム・スンギュは6月8日（日本時間）、韓国代表の北中米W杯期間のベースキャンプ地であり、グループステージ第1～2節を戦うメキシコ・グアダラハラ近郊サポパンのチバス・ベルデ・バジェで行われた練習を前に報道陣の取材に応じた。

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キム・スンギュは「1年前まではワールドカップのことなど考えもしなかった。ケガでまたサッカーができるだろうかと悩んでいた時期だった。よく耐え抜いて、プレゼントをもらえたようだ」とし、「過去3回のワールドカップよりも良い成績で締めくくりたい」と語った。

キム・スンギュ

2014年ブラジル大会のグループステージ最終節ベルギー戦でW杯デビューを果たしたキム・スンギュは、2018年ロシア大会、2022年カタール大会も経験した。カタール大会では正守護神として、第1節ウルグアイ戦でW杯において自身初となるクリーンシートを達成。2010年南アフリカ大会以来12年ぶりの決勝トーナメント進出に貢献した。

試練が訪れたのは、2024年1月のアジアカップ期間だった。予期せぬ十字靭帯断裂のケガで長期離脱を強いられ、下半期に実戦復帰したものの、同年11月に十字靭帯を再断裂する不運に見舞われた。現役引退まで悩むほど深刻だった。

しかし、不屈の意志で昨年、手術とリハビリを経て復帰。持ち前のセービングと柔軟なビルドアップで存在感を発揮し、所属チームに続いて代表でもポジションを取り戻した。昨年9月のアメリカ遠征2連戦から、キム・スンギュは再び代表に復帰した。

FWチョ・ギュソン（ミッティラン）が膝の合併症を乗り越えて復活したように、キム・スンギュもケガの悪夢を乗り越え、劇的に北中米ワールドカップへの切符を掴んだ。

GKチョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）、GKソン・ボムグン（全北現代モータース）とともにGK陣に名を連ねた彼は、先発でプレーする可能性が高い。

キム・スンギュはGKの競争について「ヒョヌもボムグンもみんなコンディションが良い。互いに競い合うことで自分も成長できる。3人のうち誰が出場してもチームの力になるはずだ」と謙虚に語った。「ライバルより優れている点」を問われると、「実力よりもワールドカップでの経験」と答えた。

韓国代表GK陣。キム・スンギュは左端

ワールドカップを前に「吉報」も届いた。今月4日、妻でモデルのキム・ジンギョンが第一子となる娘の誕生を発表したのだ。

キム・スンギュは「そばにいてあげられなくて、妻と娘には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだ。ワールドカップで良い成績を収めてプレゼントしたい」と語った。「誰に似ているか」という問いには、「お腹の中にいるときから自分に似ないでくれと言っていたのだが、言うことをよく聞いてくれたようだ」と笑いながら、「妻と半分ずつうまく混ざり合っているようだ」と話した。

キム・スンギュ

以下、キム・スンギュとの一問一答。

◇

―ワールドカップ出場の感想は。

ワールドカップの前に大きなケガがあった。1年前まではワールドカップのことなど考えもしなかった。またサッカーができるだろうかと悩んでいた時期だ。そんな時期をよく耐え抜いて得られたプレゼントだと思っている。過去3回のワールドカップよりも良い成績で締めくくりたい。

―第1節の相手であるチェコは長身の選手がそろうが。

クロスも多く、背の高い選手が多い。GKが果たすべき役割はゴールマウスを守るだけではない。空中戦の局面で手を積極的に使い、守備を助ける役割を果たさなければならないと思う。

―チェコ戦への意気込みは。

楽しみだ。4回目のワールドカップだが、初めてのときのようにワクワクしている。初戦の結果によって大会の雰囲気が決まる。選手たちが初戦でプレッシャーを感じ、自分たちのプレーを見せられなかったことがあるが、リラックスして緊張せずに自分たちのやるべきことをやろうと考えている。

―ワールドカップの準備期間に娘が誕生したが。

娘が生まれた。そばにいてあげられなくて、妻と娘には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだ。その分、今回のワールドカップで良い成績を収めて、娘と妻にプレゼントしたい。

―娘は誰に似ているか。

（娘が）お腹の中にいるときから私に似ないでくれと言っていたのだが、言うことをよく聞いてくれたと思う（笑）。妻と半分ずつうまく混ざり合っているようだ。

―長年にわたりチョ・ヒョヌと代表守護神の座を争ってきたが。

ヒョヌもボムグンもみんなコンディションが良い。前回の招集まで競い合ってきた間柄だ。競争しながら私ももう少し成長できていると思う。3人のうち誰が出場してもチームの力になれると思う。

―PKストップも得意だ。ライバルよりも優れている強みを挙げるとしたら？

PKには自信があったのだが、少し落ちていた時期があった。しかし最近、リーグ戦でPKをうまく止めたことで、再び自信が湧いてきた。最近のキッカーの蹴り方は大きく変わっている。GKの動きを見て蹴ってくる。もう少し研究しなければならないが、心理戦を通じて止める方法が一番良いと思う。自分がチームメイトより優れていると思うのは、実力というよりもワールドカップでの経験だ。

―（第1～2節の会場が）高地のため、空中戦への対応が話題になっているが。

最初は感じなかったが、シュート練習のときに止めたと思ったのに手に当たってゴールに入ることがあった。ボールがより速く飛んでくるようだ。残された時間は少ないが、感覚的にもう少し集中しなければならない。

―監督からGKに要求されていることは。

主にGKコーチを通じて伝えられるのだが、守備での選手のGKなどをもう少し早く指示してほしいと言われている。GKの視野が一番広いので、そこをもう少し担ってほしいということだと思う。

―ソン・フンミンとともに4回目のワールドカップに出場するが。

フンミンは、自分の考えでは今回のワールドカップが最後ではないかもしれない。4回目のワールドカップを迎えるにあたり、隣で最も力になってくれた選手だ。今はキャプテンとして重い責任を背負っているが、隣で少しでも力になれるよう一生懸命サポートするので、一緒に頑張りたい。最も記憶に残るワールドカップになってほしい。

―練習場の芝の状態はどうか。

昨日、グラウンドで最初の練習をしたが、芝の状態が日本と似ていた。短くてボールも速く転がってくる。日本とスタイルが似ているので、適応するのは個人的に簡単だった。

―自分自身にとっては最後のワールドカップだと意識しているか。

毎回、最後のワールドカップだと思って臨んできた（笑）。どうなるかはわからないが、今回は年齢のこともあるので、これまでの大会とはまた違った感覚だ。

（構成＝ピッチコミュニケーションズ）

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