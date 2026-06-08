皆藤愛子、爽やかホワイトニット×デニムミニで美脚披露！カレンダーオフショット公開 | RBB TODAY

フリーアナウンサーの皆藤愛子が4日にインスタグラムを更新。2026年版カレンダー6月のオフショットを公開した。
写真に映っているのは、白のリブニットトップスにデニムミニスカートを合わせた爽やかなスタイルで緑の芝生に立つ皆藤。ノースリーブのハイネックデザインのニットに合わせたミニ丈のデニムスカートからは美脚が覗いている。
別カットでは、体をひねりながら振り返り、満面の笑顔を見せている全身ショットも披露。リラックスした表情と開放的な雰囲気が、ナチュラルな魅力を際立たせていた。
皆藤は投稿で「写真はカレンダー6月のオフショットです」と報告。また、「6/21トークイベントは完売いたしました。ご購入いただいた方ありがとうございます。購入できなかった方、また機会を作れるようにがんばります！」とファンに向けたメッセージも添えた。
ポストには、「スタイル素敵です」「健康美だね」「超絶美しく可愛いすぎます」という声が集まっている。
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