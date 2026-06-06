「両想いだったら付き合っていた」チャン・グンソク、共演女優に恋をしていた高校時代 | RBB TODAY

俳優チャン・グンソクが、女優ハ・ジウォンへの思いを告白した。

去る6月5日、韓国で放送されたKBSのバラエティ番組『クイズバラエティ～屋根部屋の問題児たち』にチャン・グンソクが出演した。

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番組でチャン・グンソクは、俳優をしているなかで、最も記憶に残っている作品として、2006年、自身が17歳のときに韓国で放送されたドラマ『ファン・ジニ』を挙げた。

チャン・グンソクは、「当時は『この作品でなければ、俳優人生が終わるかもしれない』と真剣に考えていた。子役向けドラマの次の作品が『ファン・ジニ』だった。これで成功できなければ、今後の人生にチャンスはないかもしれないと思っていた」と明かした。

（写真＝KBS）チャン・グンソク

続けて、「初めてキスシーンを撮影した作品が『ファン・ジニ』だ」として、「ハ・ジウォンとのキスシーンを前に、先輩たちにアドバイスを求めた」と説明した。

これに対し、タレントのホン・ジンギョンは「実はハ・ジウォンのことが好きだったのではないか」と聞くと、チャン・グンソクは「好きだった。10数年後に番組で再会したとき、『ジウォンさんがすごく好きだった。愛していた』と伝えた」と答えた。

（写真＝KBS）『ファン・ジニ』のチャン・グンソク

ホン・ジンギョンが「ハ・ジウォンが付き合おうと言ったら、付き合っていたか」と再度質問すると、チャン・グンソクは「付き合っていたと思う。俳優は気づいていないかもしれないが、編集する側はすべてお見通しだ」と本心を告白した。

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演。2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYouTubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。

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