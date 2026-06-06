ほぼ紐スイムウェアで奇跡の肉体を惜しげもなく…クォン・ウンビが風格たっぷりなバカンス姿公開 | RBB TODAY

クォン・ウンビのバカンス中の様子が熱い反応を集めている。

6月4日にインスタグラムを更新したクォン・ウンビ。

【写真】ほぼ紐ウェアのクォン・ウンビ

「2」という短いコメントとともに数枚の写真を投稿している。

公開された写真には、バリのビーチやリゾートを背景に、ストリングスイムウェアを身にまとい、ゆったりとした時間を過ごすクォン・ウンビの姿が写っている。サンベッドに座ったり、海をバックにポーズをとったりと、バカンスを満喫する姿が目を引く。

写真を見たネットユーザーからは、「今年のウォーターボムの準備はバッチリ」「バリの女神降臨」「健康美が凄すぎる」といったコメントが殺到している。

クォン・ウンビは2014年にガールズグループYe-Aの一員としてデビューし、2018年にはMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてプロジェクトグループIZ*ONEのメンバーに抜擢。その後はソロに転向し、『Underwater』などのヒット曲をリリースしている。

ソロでのブレイクのきっかけは、大型音楽フェスティバル「WATERBOMB」だった。同フェスでのパフォーマンスがSNSで大いに注目を集め、“奇跡の肉体”として大きな話題を呼んだ。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

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