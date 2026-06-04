カビ生えたワンルーム暮らしも話題に…『トッケビ』女優、収入安定のためのアルバイト先が消える | RBB TODAY

ドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』や映画『1987、ある闘いの真実』などのヒット作に出演した女優パク・ギョンヘが、女優業だけでは安定しない収入のために続けていたカフェのアルバイトを辞める。

MBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』に、“ポジティブな1人暮らし初心者”であるパク・ギョンヘが約2カ月ぶりに出演する。

【写真】パク・ギョンへ、カビが生えた部屋で1人暮らし

1人暮らしの達人へと成長中の彼女の姿が期待されるなか、2年間アルバイトをしながら情の移ったカフェを離れると伝え、関心が集まっている。

パク・ギョンヘは前回の出演時、1人暮らし4カ月目のリアルな日常を公開し、話題になった。「6坪のワンルーム」でインテリアの配置に奮闘しながらも、ポジティブなエネルギーを放つ姿に、多くの視聴者から応援の声が寄せられた。

そして、約2カ月ぶりに登場したパク・ギョンヘが、急速に1人暮らしの達人へと成長していく姿を公開する。

（写真＝MBC）パク・ギョンへ

その一方で、パク・ギョンヘは切ない別れを伝え、注目を集めている。彼女が2年間アルバイトをしていたカフェが、閉店することになったという。カフェの最終営業日にも片付けをともにし、並々ならぬ愛情を見せた彼女は、工事中のカフェの跡地を見つめながら、さまざまな感情が入り混じった表情を浮かべる。

2年間アルバイトをしたカフェと別れを告げる彼女の姿に、期待が高まっている。

これに先立ち、パク・ギョンヘは、前回の出演時に女優業の傍ら、2年カフェのアルバイト中だと明かし、番組のレギュラーたちを驚かせた。その理由については、「固定的な収入を安定して得たくて、アルバイトを始めるようになった」ときっかけを告白していた。

（記事提供＝OSEN）

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