異例のデビュー前離脱で裁判中の韓国練習生、新生事務所と専属契約締結「法的問題はない」 | RBB TODAY

オーディション番組『少年ファンタジー～放課後のときめきシーズン2～』最終1位だったものの、デビュー前にグループを離脱した歌手ユ・ジュンウォンが、新たなボーイズグループのメンバーとしてのデビュー準備に拍車をかける。

6月4日、新生芸能事務所のCONTI側は、「今年3月にユ・ジュンウォンと専属契約を締結した」として、準備中のボーイズグループのメンバーとしてデビューする予定だと伝えた。

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ユ・ジュンウォンは、CONTIが提示したボーイズグループの方向性と未来の可能性を信頼し、合流を決意した。

CONTIが披露する新人ボーイズグループは、ユ・ジュンウォンを筆頭に『BOYS PLANET』など、有名オーディション番組で頭角を現した実力あるメンバーで構成される。

ユ・ジュンウォンは、「この3年間、言いたくても言えなかった日が多かったが、これからは僕を本気で助けてくれる事務所と、ともに走るメンバーに出会えた」と、ときめく胸の内を伝えた。

（写真＝CONTI）ユ・ジュンウォン

CONTI側は、ユ・ジュンウォンの過去の活動に関する問題について、「ユ・ジュンウォンとの契約に先立ち、現在進行中の法的紛争の事項を弁護士とともに綿密に検討した。その結果、今後の芸能活動を進行する上で、いかなる法的な問題がないことを明確に確認した」と伝えた。

続けて、「現在ユ・ジュンウォンに関連する損害賠償請求訴訟に関し、アーティストを積極的に支援する予定であり、今後は事実に基づかない悪意ある名誉毀損や、所属アーティストの活動を阻害する業務妨害行為に対しても、法的措置を含めて厳正に対応する予定だ」と述べた。

これとともに、CONTI側は、「ユ・ジュンウォンが音楽とステージだけに集中できるよう、支援を惜しまない」と明かした。

（記事提供＝OSEN）

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