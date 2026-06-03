「性別、電話番号、メールアドレス流出」韓国動画配信サービスが謝罪、ハッキング被害報告【全文】 | RBB TODAY

韓国の動画配信サービス「TVING」が、ハッキングによる情報流出事態に見舞われた。

TVINGは6月3日、公式声明を発表。

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「TVINGは最近、不正アクセスによって会員様の個人情報が流出した事実を確認し、事象を覚知した直後にセキュリティ措置を強化し、継続的なモニタリングを実施しております」と伝えた。

ただ、「流出した個人情報は、会員ID、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレスなどであり、住民登録番号（日本のマイナンバーに相当）や決済関連の有効な情報は保有していないため、流出の対象ではないです」と説明している。

（画像＝TVING）

（画像＝tvN）TVINGでも配信されたヒットドラマ『暴君のシェフ』

そして、「会員様の万が一の被害を予防するため、同一のアカウント情報を使用しているTVINGおよびその他のサービスのパスワード変更を推奨します」と付け加えた。

TVING公式声明の全文は以下の通り。

◇

TVINGをご利用いただいている会員の皆様に、深くお詫び申し上げます。

TVINGは最近、不正アクセスにより会員様の個人情報が流出した事実を確認し、事象を覚知した直後にセキュリティ措置を強化し、継続的なモニタリングを実施しております。

流出した個人情報は、会員ID、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレスなどであり、住民登録番号や決済関連の有効な情報は保有していないため、流出の対象ではございません。

会員様の万が一の被害を予防するため、同一のアカウント情報を使用しているTVINGおよびその他のサービスのパスワード変更を推奨いたします。

TVINGは、ユーザーへの通知およびカスタマーサポート特別案内センターの運営などを通じて、被害を最小限に抑えるよう努めてまいります。

会員様に大変なご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。今後、追加の案内が必要な事項や被害救済の手続きにつきましては、追って別途ご案内する予定です。

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