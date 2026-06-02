「元AV女優の明日花キララと性売買」元K-POPアイドルの疑惑報じた記者、名誉毀損罪で在宅起訴 | RBB TODAY

元THE BOYZメンバーの疑惑を報じた記者が裁判にかけられることになった。

6月2日、韓国メディア『京郷新聞』は、ソウル西部地検刑事1部（ファン・スヨン部長検事）が5月12日、芸能記者チェ被告を情報通信網法上の名誉毀損罪で在宅起訴したと報じた。

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チェ被告は昨年6月、チュ・ハンニョンが日本の元AV女優でタレントの明日花キララと金銭を支払った上で性行為に及んだとし、当初はこれを否定していたものの、後になって認めたという内容の記事をネット上に掲載した疑いが持たれている。チェ被告は捜査の過程で「虚偽の事実だとは知らなかった」と供述しており、記事内では「複数の芸能関係者」の話を根拠に挙げていた。

（写真提供＝OSEN）チュ・ハンニョン

しかし検察は、所属事務所関係者の供述やチュ・ハンニョン側が提出した資料、関係者間の会話の録音記録などを総合的に検討した結果、虚偽事実の適示による名誉毀損の容疑が認められると判断した。チェ被告は警察の調査において、噂のほかに客観的な証拠や物証を一切提示できなかったという。

この報道を受け、チュ・ハンニョンの当時の所属事務所ONE HUNDREDは、彼のグループ脱退と専属契約解除を発表した。チュ・ハンニョンは当時、「何の根拠もなく私を性犯罪者として報じた記者とメディアに対し、最後まで責任を追及する」として告訴状を提出し、警察は今年3月に事件を検察へ送致していた。

（写真＝明日花キララX）

なお、チュ・ハンニョンは第三者から性売買処罰法違反の容疑で告発もされていたが、警察は昨年7月の時点で証拠不十分による嫌疑なしの決定を下している。

◇チュ・ハンニョン プロフィール

1999年3月9日生まれ。2017年に放送されたMnetオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演して注目を集め、同年12月に12人組ボーイズグループ「THE BOYZ（ザ・ボーイズ）」のメンバーとしてデビューした。乗馬が得意で、「アイドルスター陸上選手権大会」に2度出場し、銀メダルと金メダルを獲得した実績がある。2025年6月18日、所属事務所ONE HUNDREDが専属契約解除と、THE BOYZからの脱退を発表した。

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