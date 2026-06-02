1人200億ウォン？LE SSERAFIM、“精算金”エピソードを告白「みんなで練習室にいた時…」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、精算金について言及した。

また、デビュー以来トップの座を維持し続けながらも、常に抱えていた不安な胸の内を明かした。

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6月1日に放送された韓国SBSのバラエティ番組『いや、でも本当に』（原題）で、ユンジンは自身の人気について率直な心境を語った。

ミュージックビデオの再生回数が1億回を超える楽曲を9曲も持つLE SSERAFIMは、デビュー当初から大きな愛を受けてきた。これに対し、MCのタク・ジェフンが「これだけ人気があっても不安なのか」と尋ねると、ユンジンは「不安だ。今回も成功しなければならないのに」と答えた。

（画像＝SBS）チェウォン

続いて「これほど注目を集めるようになって、『自分は少し変わったな』と思ったことはあるか」との質問を受けると、チェウォンは「レストランで食事をしていた時、ある方がずっと私を見ていた。『絶対に私だと気づいたんだ』と思って、サインでもしてあげた方がいいかなと悩んだ」と振り返った。

しかし、「実はその人は私の後ろにあったメニュー表を見ていただけだった」と明かし、スタジオを笑いに包んだ。

お笑い芸人のイ・スジも、チェウォンのエピソードに共感した。イ・スジは「先週、江南（カンナム）高速ターミナルの前でおじいさんが私だけを見ながら歩いて来た。『年配の方に気づいてもらえたらすごい』と思って髪をかき上げた」とし、「ところが『釜山（プサン）行きはどこですか？』と聞かれた」と話し、笑いを誘った。

（画像＝SBS）ユンジン

また、イ・スジが「初めて精算を受けた時、かなり大きなお金が入ってきたと思うが、どんな気持ちだったか」と尋ねると、タク・ジェフンは「1人あたり200億ウォン（約20億円）はあるんだろう？ ないの？ それは信じられない」と冗談を飛ばし、精算額への関心を示した。

これに対しユンジンは、「メンバーみんなで練習室にいた時、代表が直接来て『これからLE SSERAFIMも精算を受けられるようになった』と話してくれた」と振り返った。

さらに、初めての精算金で母親に高級ブランドバッグをプレゼントしたことを明かし、親孝行エピソードで温かい反応を集めた。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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