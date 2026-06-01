KARA、日本ファンミーティング“全公演延期”を発表…チケット販売不振との見方も | RBB TODAY

KARAが、7月に予定されていた日本ファンミーティングの全公演の延期を発表した。

6月1日、韓国メディアの報道によると、KARAは7月4日・5日の2日間にわたり日本で開催予定だったファンミーティング全4公演の延期を発表した。

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理由については、現地の諸事情により開催が延期されたためと説明されており、チケット購入者には全額返金の手続きが行われる予定だ。

（写真＝ギュリInstagram）

今回のファンミーティング延期をめぐっては、チケット販売の不振が原因ではないかとの見方も出ている。コンサートではなくファンミーティングでありながら、約1万人規模の大型会場を確保していたことが背景にあるという。

東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催予定だった今回のファンミーティングは、KARAが2023年にデビュー15周年を記念して行ったファンミーティング以来、日本では約3年ぶりとなるイベントとして注目を集めていた。

当時のファンミーティングでは、デビュー15周年を記念して日本で発売されたアルバム『MOVE AGAIN』のタイトル曲『WHEN I MOVE』のオープニングステージをはじめ、約8年ぶりに開催されたファンミーティングだったこともあり、大きな反響を呼んだ。

2007年3月29日にデビューしたKARAは、『STEP』『Lupin』『Mr.』など数多くのヒット曲を世に送り出し、韓国と日本の両国で爆発的な人気を博した。現在は、メンバーそれぞれがソロ歌手、俳優、タレントとして多方面で活躍し、万能エンターテイナーとしての地位を確立している。

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