不慮の事故で骨折…元“フィギュア女王”キム・ヨナの夫も所属するForestella、チョ・ミンギュが活動制限 | RBB TODAY

Forestellaのチョ・ミンギュが、足の指を骨折する事故に遭った。

所属事務所のビートインタラクティブは5月28日、チョ・ミンギュの現状を発表。

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18日に自宅で不慮の事故に遭い、足の指を負傷して病院を受診したことを明かした。精密検査の結果、小指の骨折と診断されて手術を受け、現在は安静にしながら回復に専念しているという。

今後4～6週間ほどのギプス固定と安静が必要だとの診断が出されており、事務所はアーティストの健康と回復状態を最優先に考慮した上で、予定されているスケジュールには参加する方針だ。

これにより、チョ・ミンギュは回復期間中、ギプスを着用した状態でステージに立つことになり、一部のパフォーマンスには制限が生じることとなった。所属事務所は、ファンの寛大な理解を求めるとともに、突然の知らせで心配をかけたことを深く謝罪すると伝えている。

なお、Forestellaは2017年のオーディション番組『ファントム・シンガー』発の4人組男性ボーカルグループ。元フィギュアスケート韓国代表キム・ヨナの夫であるコ・ウリムも所属している。

（写真提供＝ビートインタラクティブ）Forestella

（写真提供＝OSEN）チョ・ミンギュ

（記事提供＝OSEN）

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