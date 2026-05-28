“全国民の反対”が影響したか…新婚の韓国歌姫、ストレスで激やせ「食べていたのに42kg台に」 | RBB TODAY

男女グループ・コヨーテのメンバー、シンジが結婚後の極端な体重減少を告白し、健康に異常が出た瞬間を打ち明けた。

最近、YouTubeチャンネル「オットシンジ?!?」には、「『次はやめない？…』夫の鉄釜のロマン実現」というタイトルの動画が公開された。

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ダイエットの話題になると、シンジは「結婚してからすごく痩せちゃって。体調を崩して体重が落ちた」と切り出し、結婚後に予想できなかった健康の異変があったことを明かした。

彼女は、「異常なくらいにたくさん落ちた。私の身長は164cmで、43kgまで落ちた。42.9kgを見た、自分が」と語った。164cmの身長に対して42.9kgという数値は、当時の彼女の身体の状態がいかに深刻だったかを物語っていた。

（写真＝YouTubeチャンネル「オットシンジ?!?」）

3枚目：左から夫ムンウォン、シンジ

特に、無理に食事制限をして痩せたわけではないという点が、さらなる衝撃を与えた。シンジは、「体調が悪いのも無理はなかった。よく食べていたのに、そうだった。精神的なストレスがダイエットには…」と付け加え、食事制限ではなく、極度の精神的ストレスが急激な体重減少の原因だったと告白した。

なお、シンジは去る5月2日に歌手ムンウォンと結婚した。

（記事提供＝OSEN）

◇シンジ プロフィール

1981年11月18日生まれ、本名イ・ジソン。高校生だった1998年12月に、3人組の音楽グループ「コヨーテ」のメンバーとしてデビュー。メインボーカルを務める紅一点。『純情』『出会い』『失恋』『Blue』などのヒット曲を通じて、韓国代表する女性ボーカリストの一人に。2008年7月にはソロデビューも果たした。2025年6月、7歳年下の歌手ムンウォンと結婚すると発表した。

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