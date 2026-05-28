深刻な“鼻血症状”で大手術を行った韓国女優、シートベルト未着用の車内動画に「交通法違反」の声 | RBB TODAY

女優チャ・ジュヨンが、移動中の車内でシートベルトを着用していない姿をSNSに公開し、交通法違反をめぐる議論に包まれた。

チャ・ジュヨンは最近、自身のインスタグラムアカウントを更新し、専門店で寿司やお酒を楽しむ日常の写真や動画を公開した。

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公開された動画が問題視された。映像には、やや酔った様子のチャ・ジュヨンが、大通りを走る車の後部座席に座り、音楽に合わせて楽しむ様子が収められている。

チャ・ジュヨン

しかし、その際にシートベルトを着用していない状態で乗車する姿がそのまま映っており、ネットユーザーから指摘が相次いだ。

現在、韓国の道路交通法第50条によると、2018年9月28日からソウル市内を含む全国すべての道路で、全座席のシートベルト着用義務が全面施行された。病気など特別な事情がない限り、運転手だけでなく後部座席の同乗者も必ずシートベルトを着用しなければならない。

同乗者がシートベルト未着用の状態で取り締まりを受けた場合、該当車両の運転手には3万ウォン（約3000円）の過料が科される。

なお、チャ・ジュヨンは今年1月、長期間繰り返し続いた鼻血の症状により耳鼻咽喉科で手術を受け、健康上の理由で活動を一時中断していた。

◇チャ・ジュヨン プロフィール

1990年6月5日生まれ。2016年のドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』でデビュー。以降、『雲が描いた月明り』『ジャグラス～氷のボスに恋の魔法を～』『私を愛したスパイ』などに出演するも大きな注目を集めることはできなかった。そんな彼女は2022年のNetflix『ザ・グローリー～輝かしき復讐～』で、校内暴力の加害者チェ・ヘジョン役を熱演。強烈な存在感を放ち、一躍注目を浴びた。さらに2025年の時代劇『元敬（ウォンギョン）～欲望の王妃～』で初主演を果たし、劇中の濡れ場も話題を呼び、演技の幅を証明した。

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