SEVENTEEN・バーノン＆ディエイトによる新ユニット「V8」、6月29日デビューへ！公演開催も発表 | RBB TODAY

ボーイズグループSEVENTEENのメンバー、ディエイトとバーノンが新しいユニット「V8」を結成する。

5月28日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、2人は来る6月29日に初のユニットアルバムをリリースし、本格的な活動に突入する。

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ユニット名V8は、バーノンの頭文字「V」と、ディエイト（THE8）の名にある数字の「8」を組み合わせて誕生した。これは、強力な加速力をつけるエンジンのV型8気筒のように、2人の独創的な感覚を動力にして、休みなく疾走するという強烈な進む力を象徴している。

公式デビュー前から、彼らに世界中から関心が集まっている。去る4月27日から約1カ月間行われた「V8 HUNT」チャレンジを通じて、世界中のファンが日常のなかの看板や本のフレーズなどから「V」と「8」を見つけてSNSに投稿し、新しいユニットへの爆発的な期待を証明している。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）

V8は新アルバムのリリース直後、単独公演を立て続けに開催し、止まらぬ勢いを続けていく予定だ。彼らは7月11～12日、京畿道（キョンギド）高陽（コヤン）市のキンテックス第1展示場1ホールで初のコンサート「2026 VERNON THE 8［V8］LIVE」を開催し、韓国のファンと対面する。

続けて、7月18～19日には、香港のアジアワールド・エキスポ ホール10で、グローバルな熱気を続ける。

公開されたコンサートポスターは、シンプルでありながらも荒い質感のタイポグラフィを通じて、V8ならではの唯一無二のエネルギーを表現し、視線を釘付けにした。

なお、バーノンとディエイトによる新ユニットV8は6月29日にデビュー予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇バーノン プロフィール

1998年2月18日生まれ。本名ハンソル・バーノン・チェ（韓国名チェ・ハンソル）。韓国とアメリカのハーフ。ミドルネームの“バーノン”はフランス系アメリカ人である母方のファミリーネームからとったもので、これがそのまま活動名となっている。SEVENTEENのHIPHOPチームに所属しており、デビュー当初から「全盛期のレオナルド・ディカプリオに激似」とそのビジュアルが話題を呼んだ。

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。

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