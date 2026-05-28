トランプ政権の影響、2014年の悪夢…韓国代表に突きつけられた冷酷な現実、英紙が分析【北中米Ｗ杯】 | RBB TODAY

韓国代表に冷酷な現実が突きつけられた。

英紙『ガーディアン』は5月28日、北中米W杯に出場する48カ国の主要メディアと関連する専門家のネットワークを通じて、韓国代表のプレビュー記事を公開した。

【画像】ソン・フンミンにハゲ疑惑

同紙は、韓国のトーナメント進出の可能性は高くないという悲観的な評価を下している。この記事は韓国の解説委員であるソ・ヒョンウク氏が執筆しており、ホン・ミョンボ体制の戦術的な問題から選手の現状、さらには悪化した国内世論までを包み隠さず指摘している。

まず戦術面において、W杯予選では4バックシステムを頑なに固辞しながら、本大会進出が確定した最終戦の後半になってようやく3バック（3-4-3）を用いた点がやり玉に挙げられた。最も過酷な過程をすべて終えた後、ようやく現れたこの変化について同紙は、もしチームが3-4-3で大会初戦に臨もうとするならば、絶望的な準備時間不足と組織力の欠如に直面することを意味すると厳しく評した。特に3バックにおける致命的な弱点として、高い水準のパフォーマンスを期待できないウイングバックの選手層を挙げ、中央とサイドの両方をこなせるイェンス・カストロップ（22、ボルシアMG）がジョーカーになると指摘している。

（写真提供＝OSEN）イェンス・カストロップ

加えて、チームの土台となるセンターラインの揺らぎも大きな不安要素だ。ソン・フンミン（33、LAFC）、キム・ミンジェ（29、バイエルン・ミュンヘン）、イ・ガンイン（25、PSG）、イ・ジェソン（33、マインツ）、ファン・インボム（29、フェイエノールト）の主力5人が、揃って厳しいシーズンを送ったことを理由に挙げている。実際、彼らは相次ぐ怪我や所属クラブでの不振、レギュラー争いからの脱落によるベンチ降格など、総体的な難局に陥っている。特に中央ミッドフィルダー陣は負傷者が続出したことで人材難となっており、ファン・インボムも負傷の影響でリズムを掴むのが難しい状況にある。

予想スタメン

なお、ホン・ミョンボ監督は最近、韓国KBSのインタビューに応じた際、一つの戦術だけに依存するのは危険だと語っていた。また、初戦の後に約6日の休息期間があるため、相手に合わせて戦術を変更できるとも述べており、第一の目標はグループリーグ突破であるとした。しかし今回の記事では、韓国サッカー協会（KFA）会長によるクリンスマン監督の選任が完全な失敗に終わり、その後任であるホン・ミョンボ監督も選抜過程における多大な論議とともにスタートした点を強調している。メディアや大衆の支持という「必須の酸素」がない状態で任務を遂行しており、2014年W杯を指揮しながら1勝も挙げられなかったホン・ミョンボ監督が、北中米でその亡霊を振り払えるかについては、率直に言って展望は依然として暗いと付け加えた。

ソン・フンミン

また、予想スタメンについては、最前線にソン・フンミン、2列目のシャドーにイ・ガンインとイ・ジェソン、中盤の底にはファン・インボムとペク・スンホ（29、バーミンガム）、ウイングバックにソル・ヨンウ（27、レッドスター）とイ・テソク（23、アウストリア・ウィーン）を配置した。3バックはキム・ミンジェを中心にイ・ハンボム（23、ミッティラン）とイ・ギヒョク（25、江原FC）が担い、守護神はキム・スンギュ（35、FC東京）が務めると分析している。スタープレーヤーにはソン・フンミンを挙げ、韓国スポーツ史上これほど普遍的に愛されている人物はいないと称賛。注目選手にはトルコで好調を維持し、ソン・フンミンの強力な挑戦者となったオ・ヒョンギュ（25、ベシクタシュ）の名を挙げた。イ・ジェソンについてはビッグネームに隠れがちだが、非凡な攻撃性能と闘志あふれる守備を兼ね備えた知的な存在で、同い年の盟友ソン・フンミンとともに、最後になるであろう大舞台で輝く準備ができていると述べた。

（写真提供＝OSEN）ホン・ミョンボ監督

さらにピッチ外の要素については、開催地のメキシコが地理的にも情緒的にも韓国から遠い世界であることを指摘した。同国でBTSが絶大な人気を誇っているとはいえ、KFAとホン・ミョンボ監督がファンの献身的な応援を引き出す動力を失っているため、過酷なアウェー戦に多くのファンが足を運ぶ可能性は低いと断言している。最後に、第2次トランプ政権に対する韓国国内の疲労感にも言及した。南北首脳との親和的なイメージを演出した第1期とは異なり、関税圧力や変徳的な外交政策によって疲労が蓄積しているという指摘だ。特に、トランプ政権がW杯からイランを追放し、イタリアを代替出場させるよう圧力をかけたという報道は、韓国の大衆にとって彼を「無謀な邪魔者」として完全に印象づけたと主張している。

（記事提供＝OSEN）

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