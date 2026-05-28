&TEAM、米「ビルボード200」に52位で初登場！自身初のチャートイン達成 | RBB TODAY

&TEAMが、米ビルボードチャートで自身の記録を更新した。

5月27日（現地時間）、米ビルボードが発表したチャート予告記事によると、&TEAMが4月にリリースした3rd EP『We on Fire』が、メインアルバムチャート「ビルボード200」（5月30日付）の52位に初登場した。

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「ビルボード200」は、フィジカル盤の販売量、デジタル音源のダウンロード数、ストリーミング回数などを総合し、全米で最も人気のあるアルバムランキングを決定する米ビルボードのメインチャートだ。&TEAMの作品が同チャートにランクインするのは、デビュー以来初となる。

（写真提供＝＝YX LABELS）&TEAM

また&TEAMは、各アルバムチャートでも存在感を示し、『We on Fire』は、「Top Album Sales (トップ・アルバム・セールス)」と「World Albums (ワールド・アルバム)」チャートで、いずれも2位に初登場した。

これは、昨年10月にリリースした前作のKR 1st Mini Album『Back to Life』が記録した「Top Album Sales」13位、「World Albums」5位を大きく上回る成果であり、&TEAMが米国の音楽市場で着実に存在感を広げていることを証明している。

この勢いを受けて、&TEAMは『Back to Life』リリース時に「Emerging Artists (エマージング・アーティスト）」で1位を獲得した。

『We on Fire』は、さらなる高みを目指して飛び立とうとする9人のメンバーの抱負と挑戦への意志を込めたアルバムだ。発売初日に109万枚以上のグローバルセールスを記録し、2025年4月リリースの3rd SINGLE『Go in Blind (月狼)』、同年10月リリースのKR 1st Mini Album『Back to Life』に続いて3作連続のミリオンセラーを達成した。

日韓の各種音楽チャートを席巻し、韓国の音楽番組「SHOW CHAMPION」（MBC M）で1位を獲得。日本と韓国の両国で圧倒的な影響力を誇っている。

現在&TEAMは、5月13日より自身2度目となる最大規模のアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』を開催中。米ビルボードでの快挙という熱いエネルギーを携え、日本国内およびアジア各都市のステージでさらなる圧倒的なパフォーマンスを披露していく。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

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