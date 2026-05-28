日本人メンバーはボブから黒髪ロングに！BABYMONSTER、新曲で“ヒップ”から“ラブリー”へ大胆変身 | RBB TODAY

BABYMONSTERが、超高速カムバックを控える中、新曲コンセプトの第一弾を公開した。

これまでの堂々としたヒップなカリスマ性を一旦封印し、優雅でラブリーな魅力をまとって、世界中のファンの心を揺さぶっている。

【写真】日本人メンバーのアサ、ボブから黒髪ロングに！

BABYMONSTERの新デジタルシングル『SUGAR HONEY ICE TEA』は、6月8日に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

これに先立ち、YGエンターテインメントは5月28日、公式ブログを通じて新デジタルシングル『SUGAR HONEY ICE TEA』のビジュアルフォトを公開した。今回のティーザーは、前作で見せた強烈なムードとは180度異なる、新たな音楽世界を予感させる内容となっている。

最初のティーザーの主人公に選ばれたメンバーのアサとチキータは、目を奪うビジュアルを披露した。

ショートボブヘアから黒髪のロングストレートに変身し、洗練されながらも清純なムードを漂わせる日本人メンバーのアサと、鮮やかなレッドヘアで優雅かつ爽やかな魅力を放つチキータの組み合わせが、感嘆を誘っている。

（写真提供＝YGエンターテインメント）アサ

特に、2人特有の吸い込まれるような眼差しと堂々としたオーラは、BABYMONSTERの“無限のコンセプト消化力”を改めて証明した。

公開されたイメージには、曲タイトルを直感的に連想させるティーカップセットのオブジェも登場し、好奇心を刺激している。

（写真提供＝YGエンターテインメント）チキータ

先立ってYGは、「タイトルからも分かる通り、暑さを吹き飛ばすBABYMONSTER流の“サマーソング”になる」と自信を見せていた。それだけに、今後順次公開される他メンバーのビジュアルはもちろん、彼女たちが披露する新たな音楽と爽やかなパフォーマンスにも、世界中の音楽ファンから期待が高まっている。

なお、BABYMONSTERは、ソウル公演を皮切りに、日本6都市（神戸・福岡・横浜・千葉・名古屋・大阪）、アジア8都市、オセアニア3都市を巡る、全18都市・27公演規模の2度目のワールドツアーに突入する。今後はヨーロッパ、北米、南米公演も追加される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

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