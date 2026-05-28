「あと3週、頑張る」“BTS胎教”も話題の『太陽を抱く月』女優、臨月のレースドレス姿を公開 | RBB TODAY

女優ナム・ボラが、臨月の写真を公開した。

去る5月26日、ナム・ボラは自身のSNSに数枚の写真を公開した。

【写真】ナム・ボラ、臨月のレースドレス姿

彼女は純白のドレスを身にまとい、端麗な姿を披露した。臨月の妊婦というよりは、結婚式を控えた新婦と言っても遜色ないほど、落ち着いていて上品な佇まいを見せた。

特に、自然に結んだ髪にレースのホワイトドレスを合わせ、赤ちゃんのぬいぐるみを手にしている彼女の表情は、幸せに満ち溢れていた。

（写真＝ナム・ボラInstagram）

ナム・ボラは、「思ったより妊娠期間が早く過ぎていっている。8カ月までは大丈夫だったが、9カ月になると大変だ。腰が痛くて手足がむくみ、お腹が重くて寝るときがつらい。最後の月、頑張るぞ！！」と妊娠の苦労について語ったが、写真のなかでは嬉しそうに微笑んでいた。

ネットユーザーたちは、「安全で無事な出産を祈っています」「健康にしっかり準備してくださいね」など、さまざまな応援のメッセージを残した。

なお、ナム・ボラは一般男性と結婚した。彼女は自然分娩を準備していることが知られ、話題になった。

（記事提供＝OSEN）

◇ナム・ボラ プロフィール

1989年11月27日生まれ。韓国・ソウル出身。13人きょうだいの長女で、高校1年生だった2005年に出演した、MBCバラエティ番組『日曜日 日曜日の夜に』のコーナー「天使たちの合唱」を通じて芸能界デビュー。翌2006年より女優としての活動を始め、『太陽を抱く月』『サメ～愛の黙示録』『私の心キラキラ』『今日のウェブトゥーン』『ヒョシムの独立奮闘記～Live Your Own Life』などのドラマ、『サニー 永遠の仲間たち』『凍える牙』などの映画に出演。2025年5月、同い年の一般男性と2年の交際を経て結婚した。

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