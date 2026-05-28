日本人メンバー所属のMEOVV、新曲のレコーディング風景を公開！真剣な制作姿勢に注目 | RBB TODAY

MEOVVが新曲『DDI RO RI』のレコーディング風景をサプライズ公開した。

MEOVVは、6月1日に2nd EP『BITE NOW』をリリースする。

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リリースに先立ち、所属事務所THEBLACKLABELは5月28日、公式SNSを通じてタイトル曲『DDI RO RI』のプレビュー映像を公開した。

（画像＝THEBLACKLABEL）

映像には、新曲『DDI RO RI』のレコーディングに集中するメンバーたちのリアルな姿が収められている。5人のメンバーは、それぞれのパートを丁寧に歌いこなすだけでなく、お互いに鋭くも率直なフィードバックを交わした。

歌詞の魅力を最大限に生かすための発音研究から、ボーカル表現、楽曲が持つ独特なムードに至るまで、絶えず意見を交換する様子が印象的だ。さらに、タイトル曲『DDI RO RI』の洗練されたメロディラインの一部も公開され、カムバックへの期待を高めた。

プレビュー映像を通じてMEOVVは、単に歌うだけではなく、楽曲のセルフプロデュースやMVのビジュアル、全体的なコンセプトにまで自分たちのアイデアを積極的に反映していることを証明した。

メンバーたちは映像の中で、「今回はしっかり見せられると思う」「私たちの明確な方向性を示すタイミングになる」と語り、新譜に対する強い自信をのぞかせた。

（記事提供＝OSEN）

◇MEOVV プロフィール

BIGBANG、2NE1、BLACKPINKなど、YGエンターテインメントの主要アーティストの音楽をプロデュースしたTEDDYがメンバーの選抜から制作まで手掛けたガールズグループ。韓国系アメリカ人のガウォンとエラ、韓国人のスインとナリン、日本人のアンナの5人で構成された。グループ名は「My Eyes Open VVide」の頭文字に由来し、「ミヤオ」という猫の鳴き声を連想させる意味も込められている。2024年9月6日、1stシングル『MEOW』でデビュー。

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