TWICE・モモ、リトル・モモとお揃いコーデ！真っ赤な“レース衣装”のユーモラス2ショット公開 | RBB TODAY

TWICEのモモが、遊び心溢れる写真を公開して話題を呼んでいる。

モモは5月27日、自身のインスタグラムを更新した。

【写真】モモと同じ服を着たリトル・モモ

公開された写真の彼女は、トレンドのリムレスメガネをかけ、白いキャミソールにデニムを合わせたヘルシーな装いで、リラックスした表情を見せている。

今回の投稿で特に注目を集めたのは、彼女が手にしている一体の人形だ。金髪に真っ赤なビーニー、そして赤いレースのトップスを着用したこの人形のスタイルは、モモが以前SNSで公開し大きな反響を呼んだコーディネートと瓜二つだ。

細部まで再現された“自分とお揃い”のミニチュア衣装を人形に着せ、大切そうに抱えたりポケットに忍ばせたりする姿からは、彼女らしい独特のセンスとユーモアが感じられる。この自分自身を模したような“リトル・モモ”との微笑ましい2ショットに、ネット上でも多くの反響が寄せられている。

（写真＝モモInstagram）

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

■【写真】リトル・モモと同じ服装のモモ

■【写真】モモ、“胸元チラリ”な大胆キャミドレス

■【写真】ミナ、全身網タイツ