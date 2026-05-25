「色気が…」TXT・ヒュニンカイ、ノースリーブ姿で“男らしさ”全開！ギャップにときめくファン続出 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヒュニンカイが、男らしいフィジカルを披露し、ファンをときめかせた。

ヒュニンカイは最近、自身のインスタグラムを更新し、「GQ」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ヒュニンカイ、ノースリーブで“男らしさ”全開！

公開された写真には、ノースリーブのトップスにダークブラウンのパンツを合わせ、撮影に臨むヒュニンカイの姿が収められている。ノースリーブからのぞく、甘いビジュアルとはギャップのある肉体が視線を引きつけた。

また、ほんのり肌が透けるシースルーシャツを着用した写真では、アンニュイな表情と相まって色気のある雰囲気を演出し、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「手が震えてる」「頭おかしくなりそう」「カッコいい」「色気がすごい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ヒュニンカイInstagram）

なお、ヒュニンカイが所属するTOMORROW X TOGETHERは、5月23日・24日に愛知・IGアリーナで日本ツアー「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」をスタートさせた。

◇ヒュニンカイ プロフィール

2002年8月14日生まれ。本名カイ・カマル・ヒュニン。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてBig Hitエンターテインメントからデビュー。アメリカと韓国のハーフで、中国に在住していたことも。そのため英語、韓国語、中国語が堪能であり、ポルトガル語も話すことができる。同じくTOMORROW X TOGETHERのメンバーであるヨンジュンとは、デビュー前の2018年にBTS・Vのソロステージでバックダンサーを務めた

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