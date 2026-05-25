日本でも活躍中のシム・ウンギョンに『ウ・ヨンウ』女優も！「第35回ソウル歌謡大賞」追加プレゼンター公開 | RBB TODAY

韓国を代表する音楽授賞式「第35回ソウル歌謡大賞（Seoul Music Awards）」が、豪華な追加プレゼンターラインナップを発表した。

「第35回ソウル歌謡大賞」は5月25日、俳優のシム・ウンギョン、イ・ユビ、ハ・ユンギョン、キム・ドフンらによる第2弾プレゼンターラインナップを公開した。

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子役時代から着実にキャリアを積み重ね、確かな演技力と唯一無二の存在感を証明してきたシム・ウンギョンは、「ソウル歌謡大賞」に出演し、授賞式を華やかに彩る予定だ。

シム・ウンギョンは、これまで映画『サニー 永遠の仲間たち』『王になった男』『怪しい彼女』『操作された都市』などで幅広い演技スペクトラムを見せてきた。

（画像＝「ソウル歌謡大賞」組織委員会）

さらに日本でもさまざまな作品を通じて存在感を発揮している。特に映画『新聞記者』では、韓国俳優として初めて「日本アカデミー賞」最優秀主演女優賞を受賞し、大きな話題を呼んだ。最近では映画『旅と日々』で、日本映画界で最も歴史と権威のある映画賞の一つ「キネマ旬報ベスト・テン主演女優賞」も受賞。さらに演劇『バーニャおじさん』（原題）で、韓国では初となる演劇舞台にも挑戦するなど、新たな試みを続けている。

また、イ・ユビも「ソウル歌謡大賞」に参加し、明るく愛らしい魅力を披露する予定だ。イ・ユビはドラマ『優しい男』『九家の書』『ピノキオ』『夜を歩く士〈ソンビ〉』など、多彩なジャンルで印象的な演技を披露してきた。

（写真提供＝OSEN）イ・ユビ

特にドラマ『7人の脱出』では、ハン・モネ役として強烈な悪役演技を披露し、高い評価を獲得。「SBS演技大賞」で女性優秀演技賞も受賞した。さらに最近は『ソウル国際映画大賞』でMCを務め、安定感のある進行を見せたほか、バラエティ番組やユーチューブを通じて積極的にファンと交流している。

“注目俳優”として人気を集めるハ・ユンギョンも、「ソウル歌謡大賞」に出席する。ハ・ユンギョンは映画『ギョンアの娘』、ドラマ『生まれ変わってもよろしく』『江南Bサイド』『賢い医師生活』などに出演し、着実にフィルモグラフィーを積み重ねてきた。

その後、ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で、ウ・ヨンウを温かく支える同僚弁護士チェ・スヨン役を演じ、“春の日差し”という愛称で親しまれるなど、大衆に強い印象を残した。また、7月に韓国で放送予定のドラマ『アパート』（原題）への主演出演も決定しており、勢いを見せている。

（写真提供＝OSEN）ハ・ユンギョン

もう一人の“注目俳優”キム・ドフンも、「ソウル歌謡大賞」のプレゼンターとして登場する。キム・ドフンは、『ムービング』『7人の脱出』『わたしの完璧な秘書』『親愛なるX』など多彩な作品で存在感を発揮してきた。

さらに、今年下半期に初放送予定のドラマ『引退要員＋管理チーム』（原題）への主演出演も決定しており、俳優活動にさらに拍車をかけている。また、『エージェント・オブ・ミステリー』シーズン1・2や、『シークレットフレンズ』などのバラエティ番組では、親しみやすく人間味あふれる魅力を見せ、大衆と幅広く交流してきた。

（写真提供＝OSEN）キム・ドフン

なお、「ソウル歌謡大賞」は1990年からスタートした、韓国を代表する伝統ある音楽授賞式だ。今年は6月20日に仁川・インスパイア・アリーナで開催され、35周年を迎えるだけに、より華やかで多彩な祝祭になる見通しだ。

現在、「ソウル歌謡大賞」では「IDOL CHAMP（アイドルチャンプ）」を通じてファイナルファン投票が行われており、5月28日23時59分まで参加可能となっている。

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