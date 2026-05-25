IVE・レイ、“浴衣姿”で温泉旅館を満喫！日本での近況ショットに反響殺到「やばい」「べっぴんすぎる」 | RBB TODAY

IVEのレイが、日本での時間を満喫した。

レイは5月24日、自身のインスタグラムを更新し、「温泉 lovers club」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】レイ、“浴衣姿”で満喫！

公開された写真には、三重県・伊勢志摩の温泉旅館を訪れたとみられるレイの姿が収められている。

レイは、クレーンゲームを楽しむ様子や浴衣姿など、旅館での時間を満喫する姿を披露し、ファンの注目を集めた。

この投稿を見たファンからは、「浴衣姿かわいい」「べっぴんすぎる」「会いたいー！」「やばい！普通に温泉旅館に泊まってる！」といったコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは、6月24日に東京ドームで「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催する。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

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