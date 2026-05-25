ALPHA DRIVE ONE、デビュー後初カムバックへ高まる期待！MVティーザー追加公開で視線集中 | RBB TODAY

ALPHA DRIVE ONEが、デビュー後初のカムバックを控える中、サプライズでミュージックビデオティーザーを追加公開した。

5月25日、ALPHA DRIVE ONEは公式SNSを通じて、26日18時にリリースされるプロローグシングル『No School Tomorrow』のタイトル曲『OMG!』のミュージックビデオティーザー映像を追加公開し、カムバックへの期待感を高めた。

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公開されたティーザー映像は、テレビの天気予報を思わせるシーンから始まり、視線を引きつけた。雪、雨、曇りなどさまざまな天気の映像とともに、「ついさっきまで晴れていた空が、一瞬にして…」というナレーションが流れ、急変する天候を予感させた。

ALPHA DRIVE ONEは、コインランドリーで互いの服を選び合うなど、青春の自由奔放さを感じさせる瞬間を描き、自然なケミストリーを披露した。

しかし、和やかな雰囲気も束の間、突然雷が落ち、メンバーたちの前に巨大な木が倒れるシーンが続き、その後に展開されるストーリーへの期待感を高めた。

（画像＝WAKEONE）

ALPHA DRIVE ONEのプロローグシングル『No School Tomorrow』には、タイトル曲『OMG!』に加え、収録曲『Good Life』の全2曲が収録される。

彼らは、初夏の気まぐれでありながら爽やかな天気の魅力を表現した新曲を通じて、初夏ならではの感性を届ける予定だ。

なお、ALPHA DRIVE ONEは26日にプロローグシングル『No School Tomorrow』をリリースした後、ファンコンサートツアー「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD]」を開催し、ファンと交流する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE（ALD1） プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

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