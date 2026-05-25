俳優パク・ソジュン、少女の可愛らしい“恩返し”に笑みがこぼれる！心温まるメッセージも | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンが、宝城（ポソン）の海辺でなくしたスマートフォンを見つけてあげた子供から、思いがけず可愛いらしいプレゼントをもらい、笑みがこぼれた。

去る5月24日、韓国で放送されたtvN『花より青春：リミテッド・エディション』（原題）では、宝城の砂浜で携帯電話の落とし物を見つけたパク・ソジュンが、そのお返しを受け取る姿が捉えられた。

【写真】バッキバキ…パク・ソジュン、鍛え上げられた上半身

宿で休んでいたパク・ソジュンと俳優チェ・ウシクのもとへ、番組プロデューサーのナ・ヨンソクが突然訪ねてきた。

ナPD（プロデューサー）は、「なんか携帯を拾ってあげたんだって？」と質問すると、パク・ソジュンは淡々と「はい、ちびっ子の」と海辺であったエピソードを振り返った。

すると、ナPDは「ちびっ子2人がもじもじしながらやってきて、ありがとうってこれを届けてくれた」と話し、両手で大切に持ってきたチューイングキャンディを手渡した。

（写真＝tvN）2枚目左：ナ・ヨンソク、4枚目：左からチェ・ウシク、パク・ソジュン

パク・ソジュンのおかげで携帯電話を見つけられた子供たちが、感謝の気持ちを込めて宿まで訪ねてきて、プレゼントを残していったのだ。

思いもよらなかった可愛い“恩返し”に、パク・ソジュンはこらえきれず「可愛いね」と終始笑みを浮かべ、チェ・ウシクと一緒にチューイングキャンディを仲良く分け合って食べ、心温まる雰囲気を醸し出した。

続くインタビューで、パク・ソジュンは「名前も知らない、可愛い中学生くらいと思われる子へ。ただでさえ、僕たちは移動が多くて糖分が足りなくなることが多いから、帰るときまで、少しずつちゃんと摂取するね。本当にありがとう」と感謝を伝え、愉快な笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

■【画像】パク・ソジュン、伝説の濃厚キスシーン

■【写真】パク・ソジュンの“オトナの色気”

■【写真】パク・ソジュン、深夜にワインデート？