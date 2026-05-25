LE SSERAFIM、ポジティブ全開！新曲『BOOMPALA』ステージに反響続々「インナーピースを感じられる」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、お祭りのようなステージでファンにエネルギーを届けた。

LE SSERAFIMは、「すべてを良い方向へ導くポジティブな呪文」のような新曲『BOOMPALA』で、音楽番組のステージを明るいエネルギーで満たした。

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メンバーたちは番組のインタビューで、「久しぶりに2ndフルアルバムでカムバックしました。『BOOMPALA』は、不安や悩みを投げ捨てて今この瞬間を楽しもうという曲なので、聴いているうちにインナーピース（心の平穏）を感じることができます。皆さんも思い切り『BOOMPALA』してください」と思いを語った。

（画像＝KBS2、MBC、SBS）LE SSERAFIM

LE SSERAFIMは、躍動感あふれるパフォーマンスと豊かな表情演技でステージを彩った。 宮脇咲良はイントロ部分で、瞑想している他のメンバーたちとは対照的に自由奔放に音楽を楽しむ姿をリアルに演じて笑いを誘った。また、グローバルヒット曲『マカレナ（Macarena）』のダンスを取り入れたパートでは、メンバー同士が目を合わせて笑顔を浮かべ、心からステージを楽しむ姿を見せた。

『BOOMPALA』は発売当日にApple Music「トップ100：グローバル」にチャートインして以降、2日連続でランクインをキープしている。さらに、5月22日に「ワールドワイドiTunesソングチャート」で20位を獲得した後、24日まで3日連続でチャートインを維持している。Spotifyでも、1日の再生回数が115万回以上を記録するなど、着実に人気を伸ばしている。

なお、LE SSERAFIMは6月6日・7日にソウル・オリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される「2026 Weverse Con Festival」に出演する。その後、7月11日・12日の韓国・仁川公演を皮切りに、ワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR "PUREFLOW"」へと突入する。今回のツアーでは「恐怖を知ったが、それでも前に進む」という彼女たちの強い意志を、コンサート全体に込める予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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