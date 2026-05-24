監視カメラだらけの家は「妻の安全のため」…“全国民反対”も結婚した韓国歌姫の夫がコメント | RBB TODAY

歌手ムンウォンが、新婚生活の至る所に設置された監視カメラに関して、コメントした。妻で男女グループ・コヨーテのメンバー、シンジの安全を考慮した決断だと説明した。

去る5月23日、ムンウォンは自身のSNSを通じて「家の外に設置された監視カメラは、以前の家主が使用していたものをそのまま引き継いだ」として、「シンジさんの安全とセキュリティのため、今も使っている」と明らかにした。

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これに先立ち、5月22日、韓国で放送されたKBS2『新商品発売～コンビニレストラン』では、シンジとムンウォンの新婚生活が公開された。

2人は3階建ての一軒家で生活しており、移動が多いため無線を使用していると説明し、目を引いた。

この日、シンジは無線でムンウォンを呼んだものの、返事がなかったため、監視カメラの画面を確認する姿を見せた。これを見守っていた出演者は、驚きをあらわにし、「無線に監視カメラまで使用しているのか」と反応した。

（写真＝KBS2）シンジ

これについて、シンジは「特別な理由があるわけではない」として、「一軒家の特性上、セキュリティのために夫が既存の設備をそのまま引き継いだ」と説明した。

（写真＝ムンウォンInstagram）

放送後、ネット上では監視カメラの数やセキュリティシステムに対する関心が集まり、ムンウォンはSNSに文章を投稿して、拡大解釈を警戒した。

◇シンジ プロフィール

1981年11月18日生まれ、本名イ・ジソン。高校生だった1998年12月に、3人組の音楽グループ「コヨーテ」のメンバーとしてデビュー。メインボーカルを務める紅一点。『純情』『出会い』『失恋』『Blue』などのヒット曲を通じて、韓国代表する女性ボーカリストの一人に。2008年7月にはソロデビューも果たした。2025年6月、7歳年下の歌手ムンウォンと結婚すると発表した。

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