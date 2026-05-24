女優ハン・ソヒ、中小事務所のK-POPアイドルMVに出演！“ジェンダーレス”XLOVの新曲ティザーが話題 | RBB TODAY

K-POPグループXLOV（エックスラブ）が、女優ハン・ソヒとのコラボを公開し、カムバックへの期待を一気に高めた。
来る5月27日、XLOVは2ndミニアルバム『I,God』をリリースする。
これに先立ち、去る5月23日、公式YouTubeチャンネルを通じて、タイトル曲『SERVE』のミュージックビデオティザーを公開した。
公開されたティザーは、開始から強烈だった。古びたミステリアスな空間を背景に、XLOVの4人の圧倒的なビジュアルが素早く写り、一瞬にして人々の視線を釘付けにした。
ティザーのハイライトは、妖艶な魅力を際立たせたグループのパフォーマンスだった。「ジェンダーレス」という差別化されたアイデンティティを掲げたK-POPグループらしく、流麗でありながらもピッタリと揃ったヴォーギングを披露した。
特に、今回のミュージックビデオには、人気女優ハン・ソヒが出演し、話題になっている。映像の後半、赤い照明にあたりながら登場した彼女は、傷を負ったような顔と、物憂げでありながらも深みのある眼差しで存在感を示した。
ハン・ソヒが加わったことにより、楽曲の持つ叙事的な深みが倍増し、両者が完成させた美しいビジュアルのシナジー効果は、感嘆を誘った。
なお、XLOVは2ndミニアルバム『I,God』を来る5月27日にリリース予定だ。2025年11月にリリースした1stミニアルバム『UXLXVE』以来、約6カ月ぶりの新アルバムだ。
（記事提供＝OSEN）
◇ハン・ソヒ プロフィール
1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡～Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。
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